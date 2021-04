Arranca la segunda fase de Segunda B

Los cuatro equipos navarros de Segunda B arrancan en la tarde de este miércoles la segunda fase de la temporada, en la que pelearán por distintos objetivos. El Tudelano, con el ascenso a Primera RFEF asegurado, peleará por meterse en el play off de ascenso a Segunda División. Osasuna Promesas, por su parte, luchará por ascender a Primera RFEF, con la permanencia ya en el bolsillo. Por último, Mutilvera e Izarra deberán luchar por la permanencia en la categoría.







La aventura del Tudelano en el Grupo C de la segunda fase comienza ante el Amorebieta (miércoles, 19.00 horas). Los de Tudela, que ya han certificado el ascenso a Primera RFEF, tienen ante sí la oportunidad de igualar el mayor hito de su historia: disputar el play off de ascenso a Segunda División, tal y como sucediera en 2016. Para ello, el cuadro ribero deberá defender, al menos, la tercera posición en la que comienza esta andadura, que constará de seis jornadas, ante Amorebieta, Real Sociedad B y Bilbao Athletic.

Después de haber realizado una segunda vuelta de la primera fase impoluta, que le ha permitido firmar unos números con los que ha sido campeón de grupo, el Tudelano llega a esta segunda fase con la inercia positiva que le da acumular doce jornadas consecutivas sin perder, y tiene en Ángel Sánchez su mejor baza en ataque. El atacante se ha convertido, con 10 tantos en su haber, en el máximo realizador del grupo II en esta primera fase.



Delante, al Tudelano le espera un Amorebieta que ha sumado 37 puntos en 20 encuentros que ha disputado y ha perdido en Urritxe dos de los diez partidos que ha disputado. En el último, ante el Racing de Santander, los locales, mermados por los positivos en covid con los que contó en su plantilla, llegaron a ponerse por delante en el marcador. El Amorebieta comenzó de manera notable la primera fase y, después de superar un bache de resultados, consiguieron auparse a la tercera posición, dibujando una ruta similar a la que ha transitado el Tudelano.

Tras firmar una gran segunda vuelta de la primera fase y asegurar su permanencia en la categoría con una brillante victoria frente al Ejea, Osasuna Promesas encara la siguiente fase en la que peleará por subir a Primera RFEF. El equipo de Santi Castillejo viajará hasta Gobela, donde se estrenará ante el Arenas de Getxo (miércoles, 19.00 horas). Hasta final de temporada, el Promesas jugará ocho jornadas en las que se enfrentará a los equipos del subgrupo II-A, frente a los cuales no se ha medido aún este curso –Racing, Real Unión, Arenas y Laredo–.

En la previa del partido, el entrenador de Osasuna Promesas, Santi Castillejo, señaló que "el objetivo es seguir compitiendo, porque sin competir no se puede mejorar y no se puede formar. Y luego dar más oportunidades y ver a jugadores que quizá no han tenido tantos minutos en esta primera vuelta y que tienen que demostrar que están en el Promesas porque se lo merecen y que en un futuro pueden ser importantes para el equipo". "Tenemos que ser ambiciosos. Nosotros queremos ganar todos los partidos, intentar estar lo más arriba posible. El fútbol te da sorpresas: ganas los dos primeros partidos y te metes en la lucha. Pero bueno, nuestro objetivo es competir y formar jugadores de cara al futuro", añadió.



El primer rival del equipo será el Arenas de Getxo, al que ya ganaron en su último encuentro la temporada pasada. Sin embargo, "el guión ha cambiado muchísimo", aseguró Castillejo. "Es otro rival, ha cambiado el campo€ Es un partido muy diferente al que jugamos el año pasado porque cambian las circunstancias. Esperamos un partido cerrado, en el que el balón parado y las segundas jugadas sean importantes", apuntó. En cuanto a la convocatoria, el técnico no podrá contar con Muro, recién incorporado a los entrenamientos. Tampoco con Aliaga ni Cárdenas, lesionados ni Javi Martínez e Iñaki Álvarez, en la dinámica del primer equipo.

Primer objetivo de la Mutilvera: cambiar la dinámica

Fase de permanencia

El fútbol fue cruel con la Mutilvera en la primera fase de la temporada. El cuadro de Andoni Alonso, que llegó a soñar con la Primera RFEF y la disputa de un hipotético ascenso a Segunda División, solamente pisó las posiciones de peligro en la tabla al término de la última y definitiva jornada. Tras su mala racha de resultados en las últimas fechas, el cuadro de Andoni Alonso deberá pelear por la permanencia en Segunda RFEF en el Grupo E de la segunda fase, en cuya primera jornada se medirá al Leioa (miércoles, 18.00 horas).



Consciente de que no iba a ser un camino de rosas, cuando a la Mutilvera le venían bien dadas Andoni Alonso se encargó de despejar cualquier tipo de sueño a su vestuario y la permanencia en la categoría se marcaba como el objetivo principal. Ahora éste se ha convertido en el único objetivo en esta segunda fase, una segunda fase en la que la Mutilvera comenzar primera de grupo. Al final de la temporada, mantendrán la categoría los dos primeros de cada uno de los cinco grupos de permanencia, así como los cuatro mejores terceros. Por delante restan ocho jornadas, ante los cuatro equipos que llegan procedentes del subgrupo A: Portugalete, Alavés B, Barakaldo y Leioa.



Sin embargo, y a pesar de su buena situación inicial, es preocupante la mala racha que atraviesa el equipo de Mutilva, pues encadena siete partidos sin ganar, de los que ha perdido cinco y ha empatado dos. En una temporada atípica, urge cuanto antes cambiar las dinámicas. Y a estas alturas de competición se empiezan a hablar de finales, y la primera que va a disputar la Mutilvera es ante el Leioa. Los números engañan, puesto que a pesar de que el Leioa ha sido el que menos puntos ha sumado del grupo II-A a lo largo de la primera fase de la temporada, lo cierto es que a priori el nivel de ese subgrupo es mayor que el del B, en el que se encontraban los navarros. La experiencia adquirida por los vizcaínos en siete temporadas en Segunda B puede ser una baza favorable para el Leioa, por las dos campañas en la categoría con las que cuenta la Mutilvera.