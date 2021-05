Lasesarre, un campo en el recuerdo del debutante Aitor Ekiza

El 5 de septiembre de 2018 será una fecha que quedará guardada en la memoria de la Mutilvera hasta el fin de sus días. El equipo que dirige Andoni Alonso consiguió pasar de ronda en Lasesarre en su primera participación en la historia de Copa del Rey. Precisamente en Lasesarre, hogar del Barakaldo, la Mutilvera celebró el pasado fin de semana la permanencia en Segunda División B por primera vez en su historia.





Álvaro Mugueta, que fue el portero titular en esa edición copera, cedió su puesto al joven(Pamplona, 2001), que debutó en la categoría de bronce en Lasesarre, un campo que ocupará un espacio en su memoria. De los cuatro equipos navarros que han competido en Segunda División B, Ekiza es el segundo portero que se estrena en la categoría este curso, después de que lo hiciera Julen Pagola con el Izarra. Ekiza, que compagina el fútbol con sus estudios de Trabajo Social en la UPNA, coge el teléfono después de entrenar a su equipo de Benjamín de la Mutilvera para analizar su debut antes de ponerse de nuevo los guantes para empezar una nueva sesión de entrenamiento."Estoy contento, porque. Fue especial hacerlo en Barakaldo, donde la Mutilvera hizo historia. Fue un día bonito", se sincera el meta, que reconoce que en el calentamiento se quitó parte de los nervios que tenía en el cuerpo cuando Andoni Alonso pronunció el once inicial, unos nervios que se fueron desvaneciendo "conforme pasaban los minutos, porque me sentía más cómodo y más tranquilo" y que se transformaron en "" al final del partido.Después de un confinamiento provocado por la pandemia y de superar dos lesiones, a Aitor Ekiza le ha llegado el momento. El portero admite que "no es fácil estar toda la temporada entre el banquillo y la grada, pero estoy contento en el equipo y lo he llevado bastante bien" y que se ha apoyado en su familia y sus amigos durante este tiempo y se siente con confianza, porque ha estado "trabajando para ello, me lo he ganado y estoy contento porque mucha gente me ha felicitado y es algo que valoro".Mugueta, durante el partido de Copa del Rey en Lasesarre. Foto: @UD_MutilveraÁlvaro Mugueta, Pablo Valencia y Aitor Ekiza son los guardianes de las porterías del Mutilnova. Los tres se llevan bien y tienen una competencia sana entre ellos, algo clave en cualquier vestuario.Paciente y conocedor de que su momento iba a llegar, Aitor Ekiza pone en la balanza tanto ambición como autocrítica. "Después de estar tiempo sin jugar me vi bien. Siempre se puede mejorar, pero me vi bien", analiza el cancerbero sobre su actuación en Lasesarre, que desea que no sea su única aparición bajo los palos en el presente curso.La plantilla de la Mutilvera celebra la permanencia en Segunda RFEF. Foto: @UD_MutilveraAnte el Barakaldo,, un objetivo que perseguían desde principio de temporada, pero una vez puedes soñar con cotas más altas se convierte "en un palo duro para el equipo acabar peleando por no descender. Todos teníamos la ilusión por competir por la Primera RFEF. El equipo estuvo unido y ha conseguido la permanencia, que era el primer objetivo" en un año en el que, además, la Mutilvera se enfrentó contra el Betis en Copa del Rey.