Los primeros en caer

Pamplona – Paco López y Míchel González han sido los primeros entrenadores en ser destituidos esta temporada. Levante y Getafe, respectivamente, han decidido terminar ambos contratos de forma abrupta tras ocho jornadas de liga.

El club granota anunció el lunes de madrugada la decisión de no continuar con Paco López como entrenador del primer equipo. Cuatro empates y cuatro derrotas han sido suficientes para que la directiva del decidiese relevar al técnico de su puesto. Paco López se despidió de los aficionados en una rueda de prensa muy emotiva en la que no pudo contener las lágrimas. "Habrá cosas que comparta y otras que no, pero lo entiendo", ha sentenciado el extécnico del Levante al hablar de su destitución.

Con pasado levantinista como jugador llegó en marzo de 2018 para sustituir a mitad de temporada a Juan Ramón Muñiz. Tres temporadas después, en las que se consiguió llegar a unas semifinales de la Copa del Rey, deja un buen recuerdo en el club, empañado por esta repentina salida: "Me voy de la que es mi casa", comenta el técnico.

Por el momento el Levante no piensa en hacer oficial a nadie, ya que hasta que no han destituido a Paco López no han empezado a buscar su sustituto. Ayer por la mañana Alessio Lisci, entrenador del filial, se puso a los mandos del equipo de forma provisional.

Ayer por la tarde llegaría la segunda destitución. El Getafe hacia oficial mediante un comunicado en su página web que Míchel González dejaba de ser entrenador del equipo. Un punto de veinticuatro posibles han llevado a la directiva del club a prescindir de sus servicios. Tanto el juego como los resultados no estaban convenciendo a los aficionados, y pese a conseguir el primer punto este domingo frente a la Real Sociedad en un empate a unos, la situación parecia irreversible.

El tecnico madrileño atravesaba su segunda etapa al frente del club azulón después firmar por dos años ocupando el lugar que había dejado Bordalás. Los primeros nombres para sustituirlo ya han empezado a sonar, y todo apunta a que Quique Sánchez Flores podría coger el equipo en la que sería su tercera etapa como entrenador del club madrileño.

Levante y Getafe cuentan con dos semanas de margen para presentar a sus nuevos entrenadores gracias al parón de selecciones de este fin de semana.