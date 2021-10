La FIFA plantea su mundial bienal a las federaciones

Un Mundial de fútbol cada dos años y no cada cuatro a partir de 2026 es el plan que maneja la FIFA y que ya ha planteado a las federaciones nacionales, según adelantó ayer la Cadena SER.

El máximo organismo internacional del balompié ya dispone de un calendario alternativo, que ha conocido El Larguero, donde aparecen los mundiales bienales con dos únicas ventanas de clasificación, en octubre y marzo. Las fases finales del Mundial y de la Eurocopa serían en junio.

El documento muestra que en esta nueva propuesta los torneos de clasificación para competiciones internacionales tendrían un máximo de siete encuentros, reduciendo así los parones de selecciones a dos como máximo, uno que se celebraría en el mes de octubre y otro en el mes de marzo.

Lo que recoge el borrador de calendario significaría una reducción de los partidos jugados por las selecciones internacionales sobre un ciclo de cuatro años. En el caso de las europeas, pasarían de 44 a 43, mientras que las sudamericanas lo harían de 38 a 34.

Se pasaría de 50 días anuales de cesión de futbolistas de los clubes a sus respectivas selecciones a alrededor de 30, reduciendo el tiempo en el que los equipos se ven afectados, algo sobre lo que han protestado en numerosas ocasiones.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defiende que es una propuesta a debatir: "Todas las ideas son bienvenidas, ya hemos empezado a cambiar la propuesta. No hemos puesto sobre la mesa una propuesta de sí o no, sino para debatirla y ver cómo podemos mejorar... Últimamente se habla demasiado de clubes y nunca se pone sobre la mesa a las selecciones nacionales".

Los argumentos de wenger El director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, Arsene Wenger, aseguró ayer que el objetivo es "optimizar" el calendario "para todos", ya que "el formato actual ya no sirve y está obsoleto. El calendario internacional mantendría el equilibrio entre el fútbol de clubes y el de selecciones, porque determina las fechas en las que los futbolistas representan a sus países. Este equilibrio es de un 80-20, y queremos que continúe siendo así. No obstante, el formato actual ya no sirve y está obsoleto", dijo.

Según la FIFA, el planteamiento es reorganizar el fútbol de selecciones en menos periodos, pero más largos, y reducir así los desplazamientos de los jugadores, de forma que podrían optimizar su rendimiento y se simplificaría el calendario para los aficionados.

