La Peña Sport quiere seguir creciendo en moral y puntos

Una Peña Sport reforzada en moral recibe a uno de los equipos que mejor en forma se encuentran en este tramo de temporada, como es el Sestao River, que llega al San Francisco después de golear en casa al Ardoi, al que le endosó un contundente 4-0, mientras que los de Unai Jáuregui sacaron un valioso punto en su visita al Sardinero.

"El otro día sacamos un buen punto, no merecimos más. Planteamos un partido para que no nos metieran gol, no nos metieron, pero no merecimos más. Fue un partido igualado y el empate fue justo, no tuvimos ocasiones ni nosotros ni ellos", valora el técnico.

Una de las claves para conseguir la victoria es "ser más consistentes en defensa y de que no nos metan gol todos días, ahora tenemos que ir hacia arriba y coger esa confianza para ganar el partido", asegura un Jáuregui que considera vital para la mentalidad del equipo el punto sacado ante el Rayo Cantabria porque "jugamos contra un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que venía con una racha espectacular, y estaba metiendo muchos goles. Conseguimos dejarles a cero en un campazo como es El Sardinero".

Visita el San Francisco "otro hueso duro, que sabe muy bien cómo hacer las cosas y las está haciendo muy bien. Y vamos a tener que tener mucha personalidad para ganarles. No tenemos que dejarles hacer su juego, que no se sientan cómodos, presionarles, y aprovechar las ocasiones que tengamos", asegura.

Aser, lesionado, y Martín, sancionado, son bajas.