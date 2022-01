El propósito de 2022

pamplona – Ayer se disputaron los octavos de final de la 39º edición del Torneo Interescolar en la modalidad mixta y, eso, se notó en Tajonar.

El final se acerca y nadie quiere perderse las eliminatorias. Los campos de las instalaciones estaban repletos de aficionados, algo inédito hasta la fecha. 8 partidos fueron los que se vieron ayer y a diferencia de otras jornadas, el covid no ha estado presente en ninguno de los conjuntos, aun siendo el Interescolar más especial hasta el momento.

La organización tuvo que diseñar una normativa diferente que se ajustase a las medidas sanitarias como por ejemplo: el uso obligatorio de mascarillas excepto para los futbolistas cuando estén jugando, la prohibición al público de beber, comer o fumar en todo el recinto o el uso de geles en diferentes entradas que se establecieron para evitar aglomeraciones.

Sin embargo, estas normas y ante la subida del covid en la Comunidad Foral de Navarra, no han podido evitar que tres equipos se viesen obligados a abandonar el torneo por casos covid en la plantilla. Esos equipos fueron: Francisco Arbeloa de Azagra, Hilarión Eslava y Lizarra Ikastola. Estos abandonos no pusieron en riesgo el funcionamiento de la competición y el reglamento del torneo establece que se dará por perdido con resultado de uno a cero en caso de no poder presentar al menos a cuatro juadores. Ante todo, los jugadores como los espectadores están respetando las normas.

Las rondas avanzan y las eliminatorias cada vez están más igualadas. Ningún conjunto lo ha tenido fácil para clasificarse a los cuartos de final y varios partidos se han decidido en la tanda de penaltis. Los equipos que suben un escalón más y se enfrentarán mañana por un puesto en semifinales son: La Compasión, Sagrado Corazón, Amaiur Ikastola, Juan Bautista Irurzun, Patxi Larrainzar, Teresianas, Larraona Claret y San Cernin.

Asimismo, hoy se reanuda la competición femenina con cuartos. Los conjuntos que se enfrentan hoy son: Liceo Monjardín-Hermanas Úriz Pi, Luis Amigó-Mendialdea, Bernat Etxepare-Sagrado Corazón, Buztintxuri-Virgen Blanca.

Los 8 conjuntos mixtos y los 8 femeninos que se mantienen con vida empiezan el 2022 con un objetivo en común: hacerse con el título de la 39ºedición del Torneo Interescolar en Tajonar.