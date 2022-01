Amargo regreso liguero

Oviedo1

Osasuna Femenino0

OVIEDO Miralles, Yanel, Vallejo, Iglesias, Carlota (Irantzu, m.79), Isina, Marina Crespo, Requena, Alejandra, Osorio (Yarima, m.69) y Buceta (Carla, m.79).

OSASUNA FEMENINO Silvia, Carmen Fresneda (Saioa Larumbe, m.88), Mai Garde, Celia, Lorena, Paula Herrero (Miriam, m.77), Mar Torras, María Blanco (Iara, m.55), Vilariño (Patri Zugasti, m.55), Anita (María González, m.77) y Aitana

Gol 1-0, m.52: Carlota.

Árbitro Flores Roda. Amonestó a María González.

Estadio Municipal Tensi, 100 espectadores.

oviedo – A domicilio y por la mínima. Osasuna Femenino cae derrotado, en el primer partido del nuevo año 2022, ante un Oviedo Moderno (1-0) que aprovechó un desbarajuste defensivo para anotar, mediante Carlota, y dejar los tres primeros puntos del año en el Municipal de Tensi y empezar de la mejor manera el año. Aún la derrota, las de Kakun Mainz realizaron un partido muy completo, en términos generales, pero la mala suerte, la falta de definición y un error defensivo, les costó demasiado caro en un partido donde, por descontado, merecieron mucho más.

Y es que el partido comenzó muy igualado y disputado, entre dos equipos con una situación parecida en la clasificación, donde ambos conjuntos se mostraron mucho respeto. El miedo a cometer un error que decidiera el devenir del encuentro acabó dejando unos primeros cuarenta y cinco minutos sin apenas ocasiones o peligro en las porterías de Miralles o Silvia.

En la reanudación, después del descanso, Osasuna Femenino salió con todo en busca del gol que les diera la victoria. De esta manera, el Oviedo Moderno aceptó su papel, se echó atrás, se ordenó y defendió a las mil maravillas. Así acabó consiguiendo el tanto de la ventaja, y a la postre el de la victoria, el conjunto local. Aprovechó un error defensivo para salir en velocidad y, a través de Carlota, abrir el marcador.

Un tanto que no hacia justicia a lo visto sobre el Municipal. Sin embargo, las rojillas buscaron reaccionar y rápidamente se fueron, de nuevo, al ataque. Con rabia, mucha intensidad y ritmo. Por generar ocasiones no fue. Dispusieron de todo tipo de llegadas al área de Miralles. Sin embargo, la fortuna de cara al gol no estaba con las de Mainz este domingo y no consiguieron empatar un partido donde merecieron llevarse mucho más. Al menos puntuar.

kakun mainz

"hay que seguir trabajando"

Declaraciones. Tras la derrota cosechada en tierras asturianas, Kakun Mainz, técnica de Osasuna Femenino, mostró su punto de vista una vez finalizado el encuentro: "Ha sido igualada la primera parte. Nos ha costado un poco llegar o llegar con algo más de calma. Llegábamos con las líneas algo más separadas y al final en zona de remate no estuvimos nada finas. La asegunda parte creo que es un poco injusto el marcador. Creo que ha habido un equipo más superior que hemos sido nosotras pero en un desajuste de la presión nos han metido un gol y no hemos sabido reaccionar", afirmó la entrenadora rojilla.