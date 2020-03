Coronavirus: los clubes navarros, en busca de planes de contingencia

Pamplona – Los gabinetes de crisis de los clubes navarros con equipos en la elite ya trabajan a pleno rendimiento en busca de medidas paliativas al impacto económico por el parón de sus competiciones –y también de su posible cancelación– producto de la pandemia global del coronavirus. Desde Osasuna, el gran exponente navarro del fútbol al militar en la Primera División, hasta los dos equipos que comparten campeonato en la máxima categoría del fútbol sala estatal, Osasuna Magna Xota y Aspil-Jumpers Ribera Navarra, pasando por el Helvetia Anaitasuna de la Liga Asobal de balonmano, los equipos de baloncesto Basket Navarra Club (LEB Plata masculina) y Osés Construcción Ardoi (Liga Femenina 2) y también el Waterpolo Navarra.

Aunque todavía no se ha cumplido una semana desde que el Gobierno de Pedro Sánchez decretara el estado de alarma –lo hizo el pasado sábado y entró en vigor un día después–, lo cierto es que todo apunta a que se prolongue más allá de los 15 días inicialmente previstos, por lo que ya se están tomando decisiones a nivel empresarial para paliar los efectos del confinamiento para frenar la expansión del COVID-19. Y los clubes deportivos no son ajenos a esta crisis, cada uno en su nivel. Mientras que en Osasuna, el que más volumen de negocio mueve en la Comunidad foral, prefieren guardar cautela y esperar a la evolución la crisis y conocer las decisiones que toman la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española antes de actuar, en el Helvetia Anaitasuna de balonmano ya tramitan un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo, es decir, una suspensión temporal de contratos de trabajo permitida por la ley) para sus jugadores, una opción que no descartan el resto de clubes navarros con equipos en la elite, que además barajan otras opciones en su intento por mantenerse a flote.

Fútbol internacional

Italia La Serie A estudia una reducción de los sueldos de los jugadores

Una de las medidas que está estudiando la Serie A italiana para contener el impacto de la crisis por la emergencia del coronavirus es la reducción del sueldo de los futbolistas. Los daños económicos por una hipotética suspensión del campeonato se cifran en una cantidad superior a los 1.000 millones de euros, según indicó a Efe el economista Marco Bellinazzo, mientras que el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gravina, consideró recientemente que todas los integrantes del mundo del fútbol deben dar su aportación en estos momentos.

Francia Proponen que la Ligue 1 termine a mediados del mes de julio

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noel Le Graet, propuso ayer que la temporada actual acabe a mediados de julio, para poder recuperar el parón provocado por el coronavirus, una idea bien acogida por la Liga francesa y que va a ser propuesta a la UEFA.

Estados Unidos La MLS no se retomará hasta, al menos, el 10 de mayo

La Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) anunció que la vuelta a la competición no será, al menos, hasta el próximo 10 de mayo debido a la pandemia mundial del coronavirus.