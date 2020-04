Mariezkurrena: "Nuestro deporte es en agua, fuera pierdes el sentimiento"

Pamplona – Con la incertidumbre de cuándo se podrá iniciar la liga de traineras, el remero navarro del equipo Hondarribia, Iker Mariezkurrena, ganador de las dos últimas ediciones de la bandera de La Concha, sigue con su entrenamiento diario para preparar las 19 regatas previstas en el calendario. Con el ergómetro en casa y compaginando los entrenamientos con la vida laboral, el de Sunbilla confía en que la temporada pueda acabar disputándose con normalidad.

¿Cómo está viviendo estos días?

–En casa como todo el mundo. Entrenando como se puede y saliendo solo para hacer la compra y trabajar. Estoy con mi mujer en el pueblo, que además está embarazada. Esperamos que dé a luz el 23 de junio, justo cuando empieza la liga. Ella también lo vive con miedo, más es su estado sin poder salir de casa, se le está haciendo duro. Yo esta semana estoy trabajando de retén y tienes que ir con mil ojos y mucho cuidado cuando llegas a casa.

¿Cómo están siendo los entrenamientos?

–Tengo un ergómetro que compré hace dos años, lo tengo en el desván, y con eso algo puedo ir haciendo. También uso unas mancuernas y voy haciendo. El preparador nos suele mandar todas las semanas un plan de entrenamiento, cogemos los datos de los entrenamientos cada día y se los mandamos. Lo malo es que no podemos salir al agua, que es donde querríamos estar.

¿Cómo es ese plan de entrenamiento?

–El domingo nos lo mandan y suele ser parecido cada semana. Por ejemplo, el lunes calentar un poco en el ergómetro y una pesas, que como no tengo, hay que hacer ejercicios de auto carga con gomas o con lo que cada uno del equipo pueda, después otra sesión en el ergómetro y en mi caso, como tengo una elíptica, hago un poco de ejercicio extra. Los martes nos dan descanso y los miércoles tenemos las series fuertes en el ergómetro. Los jueves hacemos algo similar a los lunes, los viernes otras series y los sábados el entrenamiento más fuerte de la semana. El domingo otra vez un poco de ejercicio para recuperar.

¿Cómo cambian las sensaciones de tener que entrenar en casa a hacerlo en el agua?

–En mi caso estoy más acostumbrado porque antes de toda esta situación no entrenaba en el agua todos los días en Hondarribia como el resto de mi equipo, que iban todos los días al club. Pero si que cambia mucho, ya solo el ambiente y juntarte con mucha gente. Al final se hace más llevadero el entrenamiento cuando estás con los compañeros. Ahora cada uno está con su ergómetro en casa, tenemos que entrenar solos y eso lo hace más duro. Los compañeros que no están tan acostumbrados a esta situación son los primeros que lo están notando. Pero a mí también, aunque entrenaba tres días en casa, luego otros tres iba a Hondarribia al agua, así que también afecta.

¿Cómo cree que todo esto va a afectar al rendimiento?

–Afectará seguro. No es lo mismo entrenar en casa que en el agua. Nuestro deporte es en el agua, y si no estás ahí pierdes el sentimiento, el ir todos a una, meter la pala, terminar bien. Cuando nos den libertad para salir al agua creo que al principio lo vamos a pasar bastante mal, no será como empezar de cero pero, ya de por sí, solo el gesto es diferente al ergómetro.

¿Qué le parece el calendario para esta temporada?

–Ya veremos cómo queda al final. De momento lo han presentado y puede acabar variando la cosa. Se empieza en teoría el 28 de junio. Todavía no está claro donde ni cuando vamos a poder empezar. Pero el calendario es parecido al de todos los años. Son las mismas semanas y veremos a cuales podremos acudir.

¿Cree que puede ser un año un poco descafeinado para el deporte con la duda de cuantas regatas van a poder celebrarse?

–Sí, pero al deporte en general yo creo. Se está suspendiendo todo y nosotros tenemos la suerte de empezar la temporada un poco más tarde lo que nos da más margen de maniobra. Tendremos que ver como evoluciona la situación y si el 28 de junio podemos empezar la temporada y hemos podido salir y entrenar en el agua. La gente tiene esperanza en que se va a poder seguir un mínimo el calendario. Yo todavía no me aventuro a pensar una fecha de inicio de la temporada.

Además de al calendario, ¿cómo cree que esta situación puede afectar en un futuro al mundo de las traineras?

–Puede afectar sobre todo a los patrocinios. Habrá que ver cómo sobreviven las empresas. Nuestro deporte no depende del público, ya que no se cobra entrada, dependemos del dinero de esas empresas de patrocinio. Habrá que ir viendo como se reconstruye la situación. Pero es muy probable que afecte en un futuro.

Personalmente, ¿qué sensación le da ver la situación que se está viviendo?

–Miro alrededor y me entra miedo. Ves la televisión y todo son malas noticias. Creo que cuanto menos se vea va a ser mejor, ya que ver todo lo que está pasando. Habrá que ir viendo cómo se va revirtiendo está situación.

Por último, ¿qué mensaje mandarías a la gente que está también encerrada en casa?

–Sobre todo mucho ánimo. Pedir que se queden en casa y esperemos que entre todos podamos darle la vuelta a la situación, dándole más valor a las cosas que valen la pena en esta vida.

Calendario Eusko Label

1. Bandera Caixabank (sin sede aún) 28.6

2. A Coruña 1 4.7

3. A Coruña 1 5.7

4. Donostiarra Kaiarriba 11/7

5. Zierbena (Petronor) 12/7

6. Getxo 18/7

7. Orio 19/7

8. Bilbao 25/7

9. Lekeitio 26/7

10. Hondarribia 8/8

11. Ondarroa 9/8

12. Zarautz1 15/8

13. Zarautz 2 16/8

14. Santurtzi 22/8

15. Sestao 23/8

16. Ares 29/8

17. Boiro 30/8

18. Bermeo 19/9

19. Portugalete (El Corte Inglés) 20/9

Nota: Se tendrán que completar un mínimo de 12 regatas para que se valide la liga.