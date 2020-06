Tatono Arregui: "Ha sido una buena temporada, pero a su vez complicada para el club"

Tatono Arregui lamenta la eliminación de Osasuna Magna en el 'play off' por el título de liga, pero pone el foco a partir de ahora en el próximo ejercicio

Pamplona – Después de la eliminación de Osasuna Magna en el play off por el título de la liga de fútbol sala, el presidente del Xota, Tatono Arregui, hace balance de una temporada en la que asegura "se han cumplido los objetivos" y en la que afirma que, ahora, "hay que pasar página".

¿Qué balance hace del partido del miércoles?

–En este invento de final de temporada ya hemos tenido nuestra opinión. No tenía sentido jugar y, pese a ello, se ha jugado La sensación tras el partido es amarga por cómo se produjo. Creo que lo hicimos todo. Estuvimos serios y centrados, también hubo partes regulares y después, lo malo. Con cero a cuatro permitir que te empaten no puede ser. Cómo dijo Imanol Arregui, hay que querer el balón. Faltó cierto criterio y el gol del tres a cuatro es de alevines. Merecimos pasar, pero no se puede estar 14 minutos defendiendo, sin jugar el balón y sin presionar. Posiblemente se acumuló el cansancio y no estuvimos finos, pero felicito al Valdepeñas.

La sensación es que el equipo podría haber hecho algo importante.

–El equipo estuvo bien, pero hay jugadores a los que no se les vio en el partido. También, la situación de las seis personas que se van del equipo no ayudó a mucho, pero al final fuimos protagonistas de lo bueno, lo regular y lo malo.

La eliminación viene por un empate, dado el sistema de que, en ese caso, pasase de ronda el equipo que en liga estaba por encima en la clasificación. ¿Ha sido un sistema injusto o, incluso, absurdo?

–Absurdas han sido las decisiones de la Federación y la falta de diálogo que han tenido con los equipos. Todos sabíamos que era así y han decidido que fuese de esta manera. No hay que poner ningún pero y solo queda felicitar al rival. Ha sido una lástima, ya que ha hemos tenido una oportunidad bonita, pero se echó en falta cierto liderazgo.

Este era un play off que no gustaba al club por sus formas. ¿Esto le quita algo de peso a la eliminación?

–Una vez que compites quieres ganar. Nosotros competíamos igual que el Valdepeñas después de tres meses parados, ya que fuimos los dos últimos equipos que nos incorporamos a la, por decirlo de alguna manera, normalidad. No hay que poner peros. Una vez se compite todos estamos en igualdad. Ellos creyeron que podían pasar pese al cuatro cero. Hay que hacer autocrítica como ha hecho nuestro entrenador, más allá de que, en decisiones puntuales, los de siempre nos perjudiquen. Creo que con cero a cuatro el partido estaba en nuestra mano y, entre la falta de concentración y algunas actuaciones individuales, hizo que no pudiese ser. Se echó en falta claramente la falta de liderazgo. El que vio el partido sabe quienes estuvieron y quiénes no. La actitud del equipo fue la correcta, pero para las grandes ocasiones tienen que estar todos.

Pese a todo ello, ¿qué balance hace de la temporada?

–Ha sido una buena temporada. Pero a su vez también ha sido complicada para el club. Hemos conseguido los objetivos, pese a que desde hace muchos meses sabíamos la situación que se iba a dar con algunos jugadores, lo que ha hecho que nos sea más difícil competir. Pese a eso lo hemos hecho muy bien y el equipo ha dado la cara. A los que se van hay que desearles que les vaya muy bien y ahora toca hacer un nuevo proyecto con los valores de siempre.

Ahora toca pensar en la próxima temporada. ¿Qué planteamiento hacen desde el club?

–Se van a ir jugadores importantes, pero otros muchos importantes también se han ido otras veces y el club ha seguido igual que siempre. Nos hubiera gustado que las formas hubiesen sido distintas, pero es lo que hay. Nosotros llevamos tiempo trabajando en el nuevo proyecto, confiamos plenamente en nuestros patrocinadores, en nuestra afición y en el trabajo de nuestros técnicos, que son los que al final han estado siempre con el Xota y los que mandan en los valores del club. Estamos deseosos y tranquilos de seguir luchando por lo mismo.

Muchas bajas importantes para la próxima temporada. ¿Cómo se está trabajando en este aspecto?

–Cada uno de los que se van han aportado su grano de arena, independientemente del final, que, quizá, los últimos meses no han sido los adecuados. Hay que pasar página, agradecerles los servicios prestados y nosotros estamos configurando ya el nuevo equipo, con el que vamos a ir todos a una y con el que sacaremos un proyecto ilusionante.

¿Qué se puede esperar de los nuevos jugadores que lleguen al club?

–Va a haber una mezcla de juventud y gente que tiene bagaje. Se acaba un ciclo de algunos que querían probar otras cosas y otros que, sinceramente, no sabemos muy bien lo que quieren. Haremos un equipo competitivo para la próxima temporada y que luchará por cumplir sus objetivos.

¿Los objetivos para el próximo año serán los mismos?

–Lo principal será como siempre mantener la categoría. A partir de ahí, el resto es bienvenido. También estamos preocupados por las decisiones que pueda tomar la Federación, que es quien está organizando, ya que, visto en la experiencia de los meses en los que he estado al frente, no son muy halagüeñas, con sistemas de competición, falta de diálogo, algo que hasta ahora, con la gente del fútbol sala no lo ha habido mucho.

Acuerdo. El barcelonés Nil Closas Dalmau (20/07/1998), que ha vivido en la presente campaña su debut en Primera División, continuará la próxima temporada en el Aspil-Jumpers Ribera Navarra tras prolongar su compromiso con la entidad naranja. El ala, que ha disputado todos los partidos oficiales del equipo anotando tres tantos, se mostró felíz tras anunciarse su renovación. "Estoy muy contento por seguir un año más en esta familia y por seguir viviendo en Tudela", señaló el catalán, que reconoce las dificultades vividas en la última Liga. "El inicio fue complicado porque venía de Segunda y me tuve que adaptar a un sistema distinto a lo que estaba acostumbrado, pero con la ayuda de todos acabé entendiendo el juego, y creo que se vio en los últimos partidos, en los que estaba muy a gusto", explicó.

nil crosas seguirá en el aspil

renovación

