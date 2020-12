El Barcelona se queda sin la Liga de Campeones

Barcelona 28

Kiel 33

BARCELONA (16+12) Möller (Gonzalo Pérez de Vargas m.18 a 60); Janc, Mem (4), Fábregas (3), Cindric (3), Palmarsson (1) y Ariño (4) –siete inicial–; Thiagus Petrus (1), Raúl Entrerríos (1) Sorhaindo, N' Guessan (1), Aleix Gómez (10,5p), Álex Pascual y Frade.

THW KIEL (19+14) Landin; Ekberg (8,6p), Weinhold (5), Sagosen (7), Pekeler (4), Wiencek (2) y Dahmke (5) –siete inicial–; Reikind (1), Zarabec (1), Duvnjak y Quenstedt (p.s.).

Marcador cada 5 minutos 3-3, 5-7, 8-10, 10-13, 14-15, 16-19 (descanso), 17-21, 19-22, 21-25, 22-26, 25-28 y 28-33 (final).

Árbitros Matija Gubica y Boris Milosevic (Croacia).

Pabellón Lanxess Arena de Colonia.

colonia – El THW Kiel alemán se impuso al Barça por 33-28 en la final de la Liga de Campeones 2019-2020, y logró su cuarto máximo título europeo apoyado en el extraordinario meta danés Niklas Landin (13 paradas) que fue una pesadilla para la primera línea azulgrana.



Junto a él ha estado el central noruego Sander Sagosen (7 tantos), el extremo zurdo Niklas Ekberg (8, 6 de penalti) y el veterano Stefan Weinhold (5), claves de su ataque.



En esta temporada el Barça había ganado los dos encuentros de la fase regular al Kiel (29-25 en el Palau y 26-32 en Kiel). el exazulgrana Filip Jicha entrenador del Kiel aprendió la lección y ha utilizado una táctica cambiante en defensa con 'seis-cero' inicial, pasando a 'tres-dos-uno con el croata Domagoj Duvnjak como avanzado.



En ataque ha llegado en numerosas ocasiones a poner siete atacantes sin portero y el Barcelona no ha resistido el envite. Hoy Kevin Möller no ha estado acertado y ha sido relevado por Gonzalo Pérez de Vargas (m.19) y Blaz Janc extremo zurdo inicial, también ha deja su puesto a Áelix Gómez (m.20).



Tras un equilibrio inicial, siempre con mínimas ventajas germanas, el despegue llegaba con un parcial de 0-3 (9-13, m.19). El Barça estaba maniatado por las penas máximas transformadas por Niklas Ekberg (5 en esta primera mitad).



La entrada de Aleix Gómez y el acierto de Gonzalo en la portería llevaba el choque a la igualada (15-15 m.27) tras un tanto de Mem. Se había hecho lo más difícil aunque los germanos, con un parcial de 1-4 merced a contragolpes de Rune Dhamke y Hendrick Pekeler, se iban al descanso tres arriba (16-19).



El Kiel seguía muy efectivo y un tanto de Sagosen colocaba el 17-21 (m.35). Y el Barça recortaba de nuevo (19-21, m.39) con la respuesta alemana con siete en ofensiva (20-25, m.44) que llevaba a su máxima ventaja. Además, el meta danés Niklas Landin se mostraba muy seguro en su portería (6 paradas del minuto 40 al 49).



Los germanos 'dormían' el encuentro y el Barça respondía con acciones de Áleix Gómez (23-26, m.51). Los azulgrana tenían que arriesgar y esto provocó que el Kiel mantuviese su ventaja (26-31, m.58) e inútil esfuerzo de Aleix Gómez, máximo goleador del partido (10 tantos, 5 de penalti).



El Kiel había sido claro dominador del choque después de haber estado ausente en la tres últimas Final Four. Además , ha acabado con el récord de triunfos consecutivos en la competición (22).