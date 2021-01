Dos amigos en los cuadros alegres

bilbao – Mikel Urrutikoetxea y Aimar Olaizola vuelven a reencontrarse en un partido de campeonato. Vivieron juntos el Parejas más largo de los últimos años y solo Joseba Ezkurdia y Julen Martija les separó de la txapela. Fue un camino que se hizo duro, con parones y mucha incertidumbre y ahora, los dos pelotaris dejarán de lado su amistad para enfrentarse mano a mano en los cuadros alegres tras el regreso del vizcaíno a su posición de origen. "Es lo que tiene la pelota. Hay muchos campeonatos y unas veces nos toca jugar juntos y otras enfrentarnos como rivales. El campeonato que lo jugué con él lo hice muy a gusto y tengo una muy buena relación con Aimar", declaró Urrutikoetxea en la elección de material celebrada ayer en el frontón Bizkaia.

El delantero de Zaratamo todavía se encuentra en pleno proceso de adaptación. Pese a volver a su posición natural, todavía debe reencontrarse con las sensaciones de jugar de delantero. "Los movimientos que he estado haciendo los últimos meses son totalmente diferentes. Poco a poco me estoy encontrando mucho mejor y los partidos me van a dar ese punto de confianza", apuntó Urrutikoetxea. Su mejora será decisiva y en el partido del pasado lunes dio un paso adelante junto a Ander Imaz.

Consolidar este buen juego será fundamental ante Olaizola y Beñat Rezusta, un dúo que todavía no conoce la derrota. "Es una pareja fuerte si hacen lo suyo. Beñat es uno de los pelotaris que más le da y normalmente domina. Luego, Aimar si coge la pelota acaba fácil. Intentaremos hacer nuestro trabajo y a ver si podemos sacar el partido adelante", añadió Urrutikoetxea.

Bengoetxea regresa Por otra parte, ayer también tuvo lugar la elección de material para el partido de mañana en Amorebieta. La principal novedad fue la presencia de Oinatz Bengoetxea, que retorna al Parejas para sustituir a Iñaki Artola. "Estoy contento y para mí es un partido muy bonito. Trataré de aprovechar esta oportunidad. Aunque es una pena que Iñaki Artola se haya lesionado y a ver si se recupera lo antes posible", declaró el leitzarra, que jugará con Aitor Aranguren. Sus rivales será Jon Ander Peña y Jon Ander Albisu.