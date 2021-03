David 'Infierno' Soria: "Llego como un tiro para volver a ganar el Campeonato de España"

David 'Infierno' Soria (Pamplona, 1994) llega "como un tiro" al combate de este sábado (20.30 horas) en el Navarra Arena ante José Suero 'La Sombra', una pelea en la que el boxeador navarro quiere revalidar su título de campeón de España de 'superwelter'. Un éxito que ya logró hace un año en el pabellón pamplonés ante casi 5.000 personas en una velada inolvidable.

"En el Navarra Arena he pasado uno de los mejores días de mi vida y es algo que me llevo para siempre. Estar ahí con más de 4.000 personas, ganar por KO en el segundo asalto y quitarle el título al campeón (Ezequiel Gurría) fue increíble. Ahora, sueño con repetirlo. Quiero que llegue el momento, ganar el combate y después ya me daré cuenta de qué he hecho. Pero lo importante es vencer; si pierdes, todo esto no vale para nada", explica David Soria.

El púgil pamplonés, padre de África, una niña de un año, y pescadero en el Mercado del Ensanche, espera un combate muy igualado ante La Sombra. "No hay ningún favorito. En el boxeo, estamos los dos solos en el 'ring' y puede ganar cualquiera. Él tiene sus cartas y yo las mías. Es una pelea a 10 asaltos y es mucho tiempo para que los dos podamos demostrar nuestro nivel. Yo voy preparado para estar 10 asaltos tirando golpes y me veo muy bien físicamente para aguantar un combate largo".

Pese a la incertidumbre generada por la pandemia, que ha obligada a aplazar el evento en varias ocasiones, David Soria llega en un buen momento físico. Además, ha empezado a entrenar en el CEIMD de Larrabide como deportista de alto rendimiento al ser campeón nacional. "La preparación ha sido un poco dura por el tema del coronavirus. En teoría, la pelea estaba programada para noviembre y con otro rival. Al final se ha ido alargando bastante, pero nos hemos adaptado bien y la verdad es que llego como un tiro", remarca.

El púgil navarro –que todavía sigue invicto– lleva sin competir casi un año y se muestra muy ilusionado ante su regreso al 'ring'. "El boxeo no es un partido cada fin de semana como en el fútbol. Aquí te preparas para un rival concreto durante muchos meses. Me han cambiado el rival dos veces y hay que saber adaptarse, que ahora es la palabra de moda. Lo llevo con filosofía, he descansado, lo hemos preparado bien y llego en un momento de forma de diez", concluye.