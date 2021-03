Bajo mínimos ante el líder

pamplona – Un ENERparking Basket Navarra en cuadro recibe esta tarde (20.00 horas) en Arrosadía al líder, el Barça B, en el partido aplazado de la 16ª jornada de la LEB Plata. Los rojos, que siguen sumando bajas y están bajo mínimos, tratarán de hacer frente al rival más fuerte de la competición en busca de una nueva victoria, una empresa harto complicada pero que afrontarán, eso seguro, con la máxima ambición.

Lo cierto es que se le está complicando el final del curso a un cuadro navarro plagado de bajas. El último en caer ha sido Lepichev, que se suma a las ausencias ya conocidas de Lucas Antúnez e Iñaki Narros, dejando al equipo con sólo siete jugadores profesionales disponibles.

"No llegamos especialmente fuertes a nivel de jugadores disponibles. Y el resultado de La Roda, sobre todo con una segunda parte realmente mala, puede que nos haya afectado un poco a nivel de confianza", reconoce el entrenador, Jordi Juste, que asume que su equipo debe afrontar con lo puesto la fase decisiva de la temporada, en la que está en juego la permanencia, primero, y un posible play off como objetivo más ambicioso. "Jugamos ahora contra rivales directísimos y, depende de cómo sean los resultados, podemos estar en un sitio o en otro. Las bajas no nos ayudan, pero no queda otra que seguir trabajando y adaptarnos a las circunstancias", concluye el técnico de ENERparking Basket Navarra.

LEB PLATA

JORNADA 16ª

ENERparking-BarçaHoy, 20.00

CLASIFICACIÓN

J G P PF PC PT 1. Barça 22 18 4 1644 1378 54 2. Menorca 22 15 7 1601 1408 45 3. Prat 22 15 7 1830 1664 45 4. Albacete 21 14 7 1540 1480 42 5. Gran Canaria 22 12 10 1672 1643 36 6. Benicarló 23 11 12 1645 1631 33 7. La Roda 23 11 12 1599 1590 33 8. Pardinyes Lleida 23 11 12 1664 1704 33 9. ENERparking 22 11 11 1553 1636 33 10. Villarrobledo 22 9 13 1504 1584 27 11. Hozono 22 8 14 1523 1554 24 12. Tarragona 23 8 15 1563 1724 24 13. Cornellá 23 7 16 1501 1722 21 14. Torrons Vicens 22 6 16 1393 1514 18

PRÓXIMA JORNADA

Barça-AlbaceteDomingo, 17.30

Hozono-BenicarlóSábado, 19.30

Menorca-CornelláSábado, 17.00

Pardinyes Lleida-La RodaDomingo, 18.30

Prat-Torrons VicensDomingo, 12.30

Tarragona-ENERparkingDomingo, 19.00

Villarrobledo-Gran CanariaDomingo, 12.00