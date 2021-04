El Osés Construcción Ardoi busca el ascenso a Liga Femenina

El Osés Construcción Ardoi comienza este jueves (13.30 horas, canal FEB) la fase de ascenso a Liga Femenina Endesa, la máxima categoría del baloncesto nacional. El conjunto de Zizur disputa por primera vez en su historia el play off de ascenso y sueña con subir a la categoría de oro del baloncesto femenino tras una gran temporada. "El equipo llega con muy buenas sensaciones de los últimos partidos y con ganas de hacerlo bien. Nuestro objetivo es ganar y subir, por supuesto", reconoce el entrenador del Osés, José Javier Jotas Unzué.

El equipo de Zizur se estrena este año en una fase de ascenso después de que la pandemia se lo impidiera el año pasado y de quedarse fuera por el 'basketaverage' hace dos cursos. "Lo bueno de que pase el tiempo es que las cosas se olvidan. Ya no pensamos en lo que ocurrió hace un año o hace dos. Estamos concentrados en lo que viene ahora, sabiendo que este año sí que nos lo hemos merecido, que el trabajo será recompensado y que tenemos que ir a hacerlo lo mejor posible", remarca el técnico.

Los rivales del Osés Construcción Ardoi este fin de semana en el pabellón Europa de Leganés serán el Real Canoe madrileño (el jueves a las 13.30 horas) y el Sant Adriá catalán (el sábado a las 13.30 horas). Su primer rival cuenta con jugadoras experimentadas como Patria Soler, Macarena Roldán, Mariana González o Irene San Román. La joven Lucía Rodríguez se postula como líder ofensiva de un equipo que llega sin presión y dispuesto a dar la sorpresa.

Por su parte, el Sant Adriá presenta la plantilla más joven de esta fase con una media de edad que no llega a los 23 años. En el conjunto catalán, destaca la capitana Helena López, que ya sabe lo que es ascender y que guía a una generación de promesas nacionales con mucha hambre.

El entrenador navarro reconoce la dificultad de un grupo que espera que sea muy igualado. "Nosotros somos nuevos en fases de ascenso y jugamos contra dos equipos que han estado varias veces y ya están acostumbrados. Real Canoe tiene bastantes jugadoras contrastadas, algunas que el año pasado estuvieron en Estudiantes y jugadoras de nivel nacional. En un principio, creo que es un grupo igualado,en el que cualquiera puede ganar y en el que será fundamental empezar bien".

El conjunto zizurtarra terminó segundo en la fase regular, tan solo por detrás del Baxi Ferrol. Pese a haber quedado en mejor posición que el Real Canoe (tercero) y que el Sant Adrià (cuarto), Jotas Unzué no se considera favorito debido a la disparidad de los grupos.

"Es muy relativo porque son tres zonas muy diferentes. Por ejemplo, nosotros hemos tenido que viajar el doble de kilómetros que la mayoría. Es muy difícil valorar si un segundo puesto en un grupo es mejor o peor que un cuarto en otro. No nos podemos guiar por eso".

Eso sí, el entrenador del Osés reconoce la ventaja que tiene su equipo por poder descansar un día entre los dos partidos. "Así como otras veces me he quejado, en esta no tenemos nada de lo que lamentarnos. Gracias a que somos cabezas de serie, nos beneficia el sorteo porque tenemos un día de descanso y los otros dos equipos van a tener que jugar dos días seguidos. Es una de las pequeñas ventajas que podemos tener".

El campeón del grupo se enfrentará al líder del grupo 3 (Baxi Ferrol, UCAM Primafrío o Advisoria Maresme) en un partido definitivo por el ascenso a Liga Femenina Endesa el domingo 11. "Si llegamos a la final, no me importa el rival. Eso ya es otra historia. Es un partido a vida o muerte y hay que ver cómo llega todo el mundo de cansado. Igual te digo ahora que Ferrol puede ser el más fuerte, pero puede que termine muy cansado al final del grupo. Nunca se sabe. La idea es llegar a esa final y ahí ya es un cara o cruz".

Jotas Unzué llegó al banquillo de Zizur hace dos temporadas procedente del Lagunak y ha conseguido hacer historia en el club al meterse por primera vez en una fase de ascenso. El entrenador no duda en calificar esta campaña de sobresaliente y espera poder poner el broche de oro este fin de semana con un ascenso a la máxima categoría del baloncesto estatal.

"Yo le pongo un sobresaliente porque hemos sabido sobreponernos a multitud de lesiones, a muchos problemas de infraestructura gracias al trabajo constante del equipo. Las jugadoras han cumplido siempre y se han sabido adaptar a todas las situaciones. Les pondría mínimo un nueve. Soy profesor y el diez hay que ganárselo. Si logramos el ascenso, sí que sería un diez y medio", concluye.

Calendario:

Real Canoe-Osés Ardoi Jueves, 13.30

Sant Adriá-Real Canoe Viernes, 13.30

Osés Ardoi-Sant Adriá Sábado, 13.30

Eliminatoria final:

Campeón C-Campeón D Domingo, 16.00