La Única logra una victoria épica ante el Ferrol para evitar el descenso

La Única Rugby Taldea ha evitado el descenso de División de Honor B al vencer al Ferrol (16-33) en la última jornada de liga. El conjunto navarro ha logrado la hazaña de ganar con bonus ofensivo (tres ensayos más que el rival) para sumar los 5 puntos que necesitaba y eludir la última plaza del grupo A –en la que se queda el Ferrol– y que supone el descenso directo.

Al quedar penúltimo, el equipo dirigido por Txema Isasa deberá esperar a que finalice la temporada de División de Honor A. Si bajan dos equipos de su grupo (que parece poco probable), descenderían por el efecto cascada. Si no, deberán disputar un asequible play off ante el equipo que no ascienda de las ligas regionales en mayo o junio. Sin duda, un mal menor para un conjunto que ha estado toda la temporada en la zona baja de la clasificación y que, sin los fichajes de renombre de otros equipos, ha podido salir del último puesto gracias a un sensacional tramo final de temporada.

La Única necesitaba una victoria épica y la consiguió gracias a una extraordinaria segunda parte, donde se mostró su notable superioridad física sobre el conjunto gallego. Y eso que el partido no comenzó nada bien para La Única, que salió al campo atenazado por la presión e impreciso por el fuerte viento.

El Ferrol se hizo con el dominio territorial en los primeros minutos y obtuvo las primera ventaja gracias a un golpe de castigo de Segura y un ensayo de Calvo. Sin embargo, el conjunto navarro pudo recortar distancias y poner el 8-7 con el que se llegó al descanso con un ensayo de Sánchez.

Terminó la primera mitad y todo seguía como al principio. La Única necesitaba tres ensayos en los segundos 40 minutos. Quedaba menos tiempo, pero el conjunto navarro no dejaba de creer. Son un grupo unido y con más profundidad de banquillo que el Ferrol, que bajaría su rendimiento con el paso de los minutos.

Y así fue. A los 5 minutos, Bocancea logró un ensayo por empuje en una de las muchas melés que dominaron con solidez los navarros. 10 minutos después, Barreales consiguió un nuevo ensayo para colocar el 8-21 en el marcador y dejar a los navarros a un solo ensayo del objetivo.

Pero el conjunto gallego iba a vender cara su derrota. Logró ensayar con un jugador menos en el minuto 64 (15-21). La Única volvía a necesitar dos ensayos y, cuando todo parecía perdido, apareció Dudley para ensayar tras una espectacular carrera por la izquierda en el minuto 67. Tres minutos después, Goñi logró el quinto ensayo, el definitivo para lograr la victoria con bonus ofensivo. La Única sufrió con una interminable jugada a 5 metros en el último minuto, pero la salvación (a falta de jugar un posible play off) no se escapó.