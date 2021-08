Bayat, la refugiada afgana, jugará en Bilbao

La capitana de la selección afgana de baloncesto en silla de ruedas, Nilofar Bayat, y su pareja, Ramish, ya han aceptado el ofrecimiento del Bidaideak Bilbao BSR, campeón de la Liga española de División de Honor la pasada temporada, según anunció el sábado el periodista Antonio Pampliega en sus redes sociales.

"He hecho una videollamada con ellos. Están felices. Se van a Bilbao. Han fichado por el Bilbao BSR. Jugarán en los equipos masculino y femenino. Allí tendrán la vida que no han podido tener en Kabul. Soy inmensamente feliz por ellos", escribió Pampliega.

Bayat y su pareja, Ramish, aterrizaron el pasado viernes en Madrid en el segundo avión de las fuerzas armadas españolas que despegó desde el aeropuerto de Kabul con un grupo de 110 personas evacuadas de Afganistán.

Fuentes del Bidaideak explicaron que ambos se encuentran a la espera de que se resuelvan los trámites administrativos correspondientes para confirmar oficialmente la llegada al que va a ser el nuevo club de ambos jugadores. Miembros de entidad reconocieron estar "encantados de recibirles y de ayudarles a que sus voces de reivindicación de los derechos humanos resuenen en todo el mundo desde el Botxo y que con nosotros puedan seguir practicando su deporte".

El mismo club también alertó ayer de que ha recibido otro mensaje de socorro de una compañera de Bayat. "Hola, soy Latifa Sakhizadeh, una de las jugadoras del equipo nacional afgano de baloncesto en silla de ruedas. Por favor, ayudadme. Mi vida no está segura. La seguridad de mi país no es buena, los talibanes me matarán", dice, en inglés, el correo que recibió el club. El Bidaideak reclamó que "hay que movilizarse para ayudar a Latifa" y recalcó que "todos podemos y debemos hacer algo".