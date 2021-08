Hondarribia gana su bandera y Santurtzi ve peligrar el liderato

La mañana ha tenido un solo color, y ese ha sido el verde. La Ama Guadalupekoa ha dado un recital en sus aguas y se ha llevado una nueva bandera después de cerrar la que probablemente haya sido su mejor regata del verano. Hondarribia ha sido dueña y señora de la tanda de honor desde el comienzo y ha aventajado a Santurtzi, la segunda del turno, en hasta trece segundos. Además, con el segundo puesto de Orio, los hondarribiarras han conseguido recortar otros dos puntos sobre el liderato, que ahora mismo lo tienen a cuatro puntos. La San Nikolas ha sido la justa vencedora del segundo turno de la mañana, pero ha finalizado la mañana también en el segundo escalón de la general.

Donostiarra no ha podido con las grandes favoritas, pero ha vuelto a ser la cuarta clasificada de la regata y sigue reforzando su condición de trainera candidata al triunfo. La Torrekua II ha perdido varios segundos al comienzo del tercer turno y desde entonces no ha conseguido darle la vuelta a la situación. Zarautz, por su parte, llegará al próximo fin de semana que se disputará en Galicia con una desventaja de once puntos sobre Tirán después de haber sido la última trainera de la regata. La Enbata deberá remontar doce puntos en dos actuaciones para dejar atrás el último puesto de la tabla.