Negativa del PSG

madrid – El director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo Araujo, confirmó la "insuficiente" oferta del Real Madrid por Kylian Mbappé y lamentó el "comportamiento irrespetuoso, inaceptable e ilegal" del club blanco para intentar contratar al delantero, del que dijo que "prometió que no saldría libre" del club.

"Al hacernos su oferta (el Real Madrid), creo que su estrategia es tener un no por nuestra parte y decir: Lo hemos intentado todo, espera un año más. El Real Madrid se ha estado comportando así durante dos años. Su comportamiento es irrespetuoso, inaceptable y es ilegal ofertar un año antes del final del contrato de Kylian y a siete días del cierre del mercado. La oferta está muy lejos del valor de Kylian, es incluso menor de lo que habremos pagado por él porque todavía le debemos dinero al Monaco. La propuesta es insuficiente", explicó Leonardo en declaraciones a los medios franceses.

En este sentido, remarcó que "si el Real Madrid ha hecho una oferta una semana antes del cierre del mercado es porque el jugador quiere irse". "Si Kylian quiere hablar y decir que no quiere irse, entonces no se irá porque ese es nuestro deseo. El Real Madrid ha hablado con su familia, de lo contrario no habrían actuado así", opinó.

"Si un jugador quiere irse se irá, pero será en nuestros términos. Esto se aplica tanto a Kylian como a todos los demás jugadores. Ya sea que se vaya o se quede, será en nuestros términos. No cerramos la puerta a nadie si quiere irse, pero tampoco la abrimos", dijo, añadiendo que Mbappé le "prometió" al club parisino que "no saldría libre", como podría ocurrir el próximo verano. "Eso es un hecho", apostilló.

Además, el brasileño aclaró que "la postura" del PSG sigue siendo la misma y que pasa por "mantener a Kylian y renovar su contrato". "No podemos estar contentos con esta situación porque este verano creamos un sueño y no dejaremos que nadie lo destruya ni se posicione por encima del club. Kylian está en el centro del proyecto, pero no por encima de él", advirtió.

A seis días del cierre de mercado, el Real Madrid espera la decisión del PSG tras dar un paso firme por Mbappé. Después de las últimas noticias publicadas en medios franceses que cifran en 200 millones la operación, fuentes del club blanco aseguran a Efe que no existe intención de presentar una nueva oferta ni entrar en una subasta.

El Real Madrid entiende que la oferta presentada por un jugador que podrá negociar su futuro en cuatro meses, desde el 1 de enero, y que ha rechazado varias propuestas de renovación de su actual club, es la adecuada y responde al valor de mercado del astro francés, que según Transfermark es de 160 millones de euros.

El gran objetivo del presidente madridista Florentino Pérez es estrenar el nuevo estadio Santiago Bernabéu el 11 de septiembre con Mbappé como el gran reclamo y nuevo ídolo del madridismo. Sin embargo, a día de hoy, la cautela manda en las oficinas de la Ciudad Real Madrid, viendo la primera reacción del PSG y las distintas filtraciones realizadas a medios antes de una respuesta oficial entre clubes.

La estrategia para encarar el fichaje por el Real Madrid se ha cumplido paso a paso hasta la última semana de mercado.