Javi Martínez: "Mi carrera es fruto del trabajo diario"

El canterano soriano de Osasuna Javi Martínez ha asegurado que se considera un jugador de "área a área y vertical", capaz de hacer "muchos kilómetros y desmarques" y de ser incómodo para los rivales que le defienden.

Tras llegar a Pamplona con 12 años y llevar ya cuatro pretemporadas con el primer equipo, Martínez encara la cuarta jornada de Liga ante el Valencia, al que el futbolista espera volver a hincar el diente.

El canterano rojillo recuerda en una entrevista con Efe su primer gol en Primera División materializado ante el conjunto ché: "Es el recuerdo más bonito que tengo como profesional. Fueron un cúmulo de emociones, la culminación de un proceso que comenzó hace nueve años cuando llegué a Pamplona".

"Llevo cuatro pretemporadas con el primer equipo, pero lo cierto es que ésta ha sido algo diferente. Siento que compito en igualdad de condiciones con el resto. Es bueno sentirte uno más y tener la tranquilidad de que vas a comenzar el año luchando por un puesto", ha valorado el jugador de 21 años tras comenzar la campaña jugando las tres primeras jornadas ligueras.

Martínez recuerda su llegada a Pamplona con 12 años y reconoce que no le costó amoldarse, ya que "lo que transmite la gente navarra se asemeja mucho al carácter de los sorianos. Mi adaptación fue sencilla y considero esta tierra mi segunda casa".

El de Ólvega habla de dos perfiles "diferenciados" dentro de la burbuja del deporte rey: "Hay jugadores con ideas muy claras y fijas que no se desvían del camino trazado, y luego está el desinhibido, el cabra loca. Yo soy más de segunda línea y encajo mejor en el primer grupo".

A su corta edad, ya acumula 17 apariciones con Osasuna en Primera, y agradece la disponibilidad y el apoyo que prestan los veteranos del primer equipo, aunque luego "eres tú el que se lo tiene que ganar, mostrándote como una buena persona, escuchando y poniendo buena cara, aunque quizás en algún momento no compartas alguna decisión. Hay muchos ejemplos, como el de los García, Oier, Roberto Torres, Íñigo Pérez, y también de gente que viene de fuera y que lo pone todo fácil".

"Aunque mi entorno no se lo creyese o pensara que iba de broma, yo lo tenía claro: si, al acabar la carrera de Derecho no había llegado a ser jugador de Primera o de Segunda, difícilmente iba a continuar con el fútbol", ha anotado el deportista sobre una posibilidad que, para alegría del osasunismo, ha quedado descartada.

El 28 rojillo ha indicado que su carrera no ha sido "de llegar y romper la puerta", sino que es fruto "del trabajo diario y de la constancia", hasta poder asentarse finalmente en la plantilla que dirige Jagoba Arrasate.

El jugador, que debutó en la máxima categoría hace dos campañas ante el Mallorca, piensa que Osasuna cuenta este año con un plantel "muy competitivo", con futbolistas "muy contrastados en Primera" que le permitirán encarar un curso "ilusionante" que ha comenzado con dos empates y una victoria en los que los navarros no han sido inferiores a sus rivales "en ningún momento".

"Es algo fundamental. Estamos con los pies en el suelo y, a partir de ahí, intentaremos crecer", ha manifestado acerca de las renovaciones de David García y Jon Moncayola, así como del resto de incorporaciones que le han supuesto a Osasuna un paso hacia adelante como entidad.

"Estoy agradecido al cuerpo técnico por haber considerado que podía ayudar al equipo. Gracias a eso he podido mostrarme y confirmar su opinión sobre mí", declara sobre las oportunidades que le está dando Arrasate.

El ofensivo mediocentro asume la competencia en su posición: "Mi función no es ser primera espada; tengo en cuenta que hay gente que parte con ventaja, pero, si estoy disponible, mis opciones se van a multiplicar. He participado en banda, en el centro la polivalencia me puede dar minutos".

Sobre el día a día en Tajonar, el emergente futbolista considera "una suerte" tener a compañeros de su edad como Manu Sánchez, Juan Pérez, Jesús Areso o Moncayola, personas con las que mantiene una buena relación fuera del verde.

El talentoso futbolista rememora con emoción el gol de Juanfran de volea al Real Madrid y el de Patxi Puñal contra el Sevilla, que supusieron la salvación rojilla: "Fueron dos momentos extraordinarios protagonizados por dos iconos osasunistas. Llegue o no a su nivel, me gustaría ser reconocido como ellos".

"Es un lujo tener esta afición. No creo que haya otra igual en España. A un jugador de Osasuna se le exige darlo todo, con eso nadie te va criticar nada", afirma sobre la hinchada rojilla, antes de asegurar que tanto él como su familia quedaron "alucinados" al ver El Sadar con público.