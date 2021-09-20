Beunza corona Beriáin

Mikel Beunza se impuso este domingo por primera vez en la Uharte Arakil-Beriáin Kilómetro Vertical que celebró su duodécima edición tras la suspensión de 2020. La prueba consistía en subir desde Uharte-Arakil hasta el monte Beriáin a 1.494 metros. U n recorrido de cinco kilómetros con un desnivel de 1.023 metros.
El de Alkotz ganó la carrera y la general de veteranos. Xabier Macías ganó en sénior. En femeninas, María Ordóñez se alzó con el triunfo en sénior y Ainara Urrutia, en veteranas. En junior, la victoria fue para Igor Arrieta, ciclista navarro de 19 años del Kern Pharma.
CLASIFICACIONES
SÉNIOR MASCULINO
1 XABIER MACIAS CIPRIAIN42:44
2 HODEI SAMANIEGO BOUSO44:07
3 CARLOS ANTONIO JIMENEZ 44:30
4 ION SOLA TORRALBA45:03
5 IÑIGO MACIAS CIPRIAIN45:13
6 JON ANDER ARANBURU45:24
7 ASIER LABAIRU45:46
8 ALBERTO LAMARIANO EGAÑA45:48
9 JAVIER ARANGUREN46:17
10 THIBAUT BERTRAND46:31
11 EUKENI GOICOECHEA LARRAZA46:31
12 VICTOR BERNEDO ROYUELA46:39
13 JOSU URRESTARAZU GARCIA46:40
14 JON RIDRUEJO FERNANDEZ46:49
15 IBON ERDOZAIN IBARRA47:09
16 IMANOL KAÑAMARES 47:28
17 IMANOL LARRAÑAGA47:31
18 RUBEN SANZ ARIZ48:06
19 IBAI PRIMICIA VELASCO48:09
20 ARITZ SARDINA48:25
21 ALBERTO AZPARREN TELLERIA48:32
22 ANDER AMEZQUETA MORENO48:45
23 RAuL SERENA MIRANDA48:46
24 JOSEBA AMATRIA ZABALZA49:09
25 JAVIER OCHOA GONZaLEZ49:12
26 JUAN LARREA49:21
27 KOLDO LEGARREA IRIGOYEN49:21
28 ANDER GARMENDIA ARZALLUZ49:23
29 JAVI AZCOITI49:44
30 ENEKO MORALES50:11
31 JAVIER LARRAYOZ SANZ50:18
32 JOSEBA IGARTUA LABAYEN50:25
33 AITOR ERDOZAIN IBARRA50:29
34 RUBeN ARAIZ ELiAS50:29
35 GAIZKA IRURETAGOIENA 50:33
36 ENEKO ARAMENDIA TELLERIA50:34
37 JON FEIJOO GARETXANA50:39
38 MIKEL AZCOITI50:58
39 HUGO BUSTO ALETXA51:19
40 ALVARO IRURITA NARVAEZ51:21
41 JOSU ZABALA LOPEZ51:41
42 JULEN IZAGIRRE51:47
43 YELKO PARDIÑAS51:50
44 MIGUEL MUJIKA URABAYEN51:54
45 IÑIGO LOPEZ VALENCIA52:07
46 ARITZ LASA ZUGASTI52:10
47 JAVIER BORREGA PERIANEZ52:19
48 MIKEL LUSARRETA52:37
49 ENEKO ESPARZA RODRIGUEZ52:38
50 JON GOMEZ52:44
51 IÑAKI ZABALETA ZABALETA52:45
52 GURUTZ AGUIRRE URTEAGA52:48
53 GAIZKA ARBIZU ARMENDARIZ53:05
54 KEVIN ALVES PIRES53:08
55 ALATZ AGIRRE53:40
56 CRISTIAN PIEDRAFITA MUÑOZ53:56
57 JOSEBA GALARZA ARREGI54:11
58 IBAI PEÑA54:13
59 ARKAITZ MUNARRIZ IGOA54:38
60 ROBERTO JIMeNEZ55:01
61 AITOR IZCUE ROS55:04
62 JOSE ARGUIBIDE CIA55:15
63 OSCAR ESLAVA ZARAGÜETA55:24
64 JABI BEUZNA OSACAIN55:26
65 JAVIER FACHAL MORAL55:30
66 GARIKOITZ LOPEZ INTXAUSTI55:42
67 JOSe JAVIER BEREGAÑA 55:56
68 IKER AZKARRAGA-URIZAR 56:01
69 ENRIC DOLS56:02
70 BORJA GOMEZ LINES56:06
71 AIERT LERTXUNDI 56:18
72 AITOR BEORLEGI GOÑI56:37
73 DAVID MARKINEZ MAULEON57:09
74 JOSE JAVIER MAIZA 57:15
75 OIER ROMERO LUZURIAGA57:23
76 ALEJANDRO FERNANDEZ 57:32
77 IÑIGO CUMBA GIL57:35
78 IKER GUTIERREZ MUÑOZ57:45
79 FELIX MARKINEZ MAULEON57:57
80 JON MAKAZAGA URDANGARIN58:08
81 JAVIER MONZoN LoPEZ58:13
82 IBON RUIZ DE AZUA 58:15
83 JAVIER MARIN LOECHES58:27
84 AITOR ARREGI ESNAOLA58:39
85 XABIER ETXEBERRIA58:49
86 ALOTZ URANGA59:22
87 MIKEL GIL BEORLEGUI1h.00:37
88 AITZOL FERNANDEZ DE 1h.02:13
89 CARLOS ZALDUA TELLERIA1h.02:24
90 IVAN GONZaLEZ OCHOTORENA1h.02:52
91 JON ARREGUI BUSTO1h.03:11
92 AIMAR LANSALOT1h.03:11
93 USTARITZ FERNANDEZ 1h.03:55
94 JULEN LOPEZ COBOS1h.05:13
95 JULEN FLORES1h.08:02
96 XABIER GAMBOA DE MIGUEL1h.09:06
97 GORKA BETOLAZA 1h.09:12
98 FRAN ARAÑA YEREGUI1h.10:15
99 ANDER ELKORO ERRASTI1h.16:49
100 ALEJANDRO CoRDOBA 1h.19:19
VETERANO MASCULINO
1 MIKEL BEUNZA IRAIZOZ41:35
2 ANARTZ ETXEBERRIA LARRAZA47:27
3 JOSe LUIS BERAZA LACALLE48:54
4 JOSEBA LASARTE PELLEJERO51:31
5 RAMoN ANAUT BERNAT52:52
6 PELLO ESKISABEL POLANCO53:29
7 INAXIO BARRIO FERNANDEZ53:41
8 XABI AZPIROTZ SATRUSTEGI54:16
9 AITOR BEITIA IGARTUA54:30
10 ANTONIO SORIA ODERO55:25
11 XABIER SATRUSTEGI GARCiA55:41
12 IÑAKI EGIZABAL OJANGUREN55:46
13 KOLDO MARIEZKURRENA 55:50
14 IOSEBA IZA ARRETXE56:41
15 FERMIN ILARREGUI AGUIRRE57:31
16 JORGE RODRIGUEZ VAZQUEZ57:50
17 RICARDO RUIZ DE APODACA 57:54
18 CARLOS MAÑERU ARAÑA58:08
19 ANTONIO CARMONA CaCERES1h.01:17
20 PABLO DEL RiO MAYAYO1h.01:27
21 IÑAKI MARIÑO TELLETXEA1h.01:46
22 FERMIN ASTIZ1h.01:51
23 ENEKO ALIENDE1h.01:59
24 CARLOS NUIN GURBINDO1h.02:09
25 FERNANDO ERRO VALDES1h.03:02
26 MIKEL REPARAZ1h.03:38
27 ALBERTO RECALDE EQUIZA1h.03:39
28 KEPA GORDO BARBADO1h.04:35
29 PEDRO TOUS ROLDAN1h.05:32
30 JOSETXO CASTILLO SOLA1h.05:38
31 CARLOS ARRAIZA RODRiGUEZ1h.06:15
32 JAVI LoPEZ CONDE1h.06:27
33 JAVIER URZAINQUI SALVOCH1h.07:08
34 MIKEL BALANTZATEGI 1h.07:56
35 IÑIGO LARRAÑAGA GARITANO1h.08:41
36 LUISMI CHAVES REGUERA1h.10:10
37 PITXI EGUILLOR ULZURRUN1h.19:48
38 JOKIN VILARIÑO HORNA1h.46:55
JÚNIOR MASCULINO
1 IGOR ARRIETA LIZARRAGA46:26
2 IBAI ANGULO ALBERDI47:43
3 AIMAR AZPIROZ BEUNZA48:44
4 PABLO EGIZABAL BARRACHINA51:40
5 JULEN BERECIARTUA ARRUTI53:39
6 AIMAR ARAÑA MARTXUETA55:23
7 XABIER TOUS ESPELOSIN55:50
8 MIKEL REMoN ALZATE56:51
9 ENEKO MARIÑO APEZTEGIA57:10
10 JON LoPEZ BURCIO59:42
11 MIKEL LASA BASTIDA1h.00:04
SÉNIOR FEMENINO
1 MARiA ORDOÑEZ MARINA48:51
2 NAIARA IRIGOYEN INDAVE51:38
3 IGONE CAMPOS ODRIOZOLA53:18
4 AINARA ALCUAZ RODRIGUEZ56:24
5 OIHANA ZUBILLAGA BLANCO57:44
6 IRENE ARTAZCOZ58:17
7 IRATI LARRAÑAGA58:20
8 INES PATRICIO ZAFRA59:12
9 MARINA ZABALA1h.02:11
10 LOREA BURGUETE MIKEO1h.02:20
11 AINARA GALARZA NAVARRO1h.03:09
12 ANE ELZAURDIA MENTABERRI1h.04:20
13 LUCiA OSCOZ MACAYA1h.06:21
14 ENERITZ KARASATORRE1h.08:39
15 MARIA OSCOZ MACAYA1h.18:21
VETERANO FEMENINO
1 AINARA URRUTIA YURREBASO53:44
2 INMA PEREIRO54:04
3 UXUE MUROLAS AGUERRI56:45
4 AINHOA LENDINEZ57:09
5 LURDES OIARTZABAL59:37
6 VANESSA CERRAJERO1h.01:07
7 ENERITZ BASURKO PAGOAGA1h.02:33
8 ERKUDEN SAN MARTIN 1h.03:07
9 EDURNE ARAKISTAIN JAUREGI1h.03:42
10 AINHOA BERAZA MAIZA1h.06:20
11 BENITA REA ARIAS1h.08:12
12 TXARO HUARTE BALEZTENA1h.53:04
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