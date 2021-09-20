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    Beunza corona Beriáin

    El de Alkotz y María Ordóñez ganan la carrera de 1.023 metros de desnivel

    20.09.2021 | 00:04
    Mikel Beunza, corredor de Alkotz, en la ascensión al monte Beriáin.
    Mikel Beunza, corredor de Alkotz, en la ascensión al monte Beriáin.
    La ganadora femenina María Ordóñez, en la subida con la Sakana de fondo. Fotos: Cedidas
    El podio de la carrera de izda. a dcha.: Hodei Samaniego, Mikel Beunza y Xabier Macías.

    Mikel Beunza se impuso este domingo por primera vez en la Uharte Arakil-Beriáin Kilómetro Vertical que celebró su duodécima edición tras la suspensión de 2020. La prueba consistía en subir desde Uharte-Arakil hasta el monte Beriáin a 1.494 metros. U n recorrido de cinco kilómetros con un desnivel de 1.023 metros.

    El de Alkotz ganó la carrera y la general de veteranos. Xabier Macías ganó en sénior. En femeninas, María Ordóñez se alzó con el triunfo en sénior y Ainara Urrutia, en veteranas. En junior, la victoria fue para Igor Arrieta, ciclista navarro de 19 años del Kern Pharma.

    CLASIFICACIONES

    SÉNIOR MASCULINO

    1 XABIER MACIAS CIPRIAIN42:44

    2 HODEI SAMANIEGO BOUSO44:07

    3 CARLOS ANTONIO JIMENEZ 44:30

    4 ION SOLA TORRALBA45:03

    5 IÑIGO MACIAS CIPRIAIN45:13

    6 JON ANDER ARANBURU45:24

    7 ASIER LABAIRU45:46

    8 ALBERTO LAMARIANO EGAÑA45:48

    9 JAVIER ARANGUREN46:17

    10 THIBAUT BERTRAND46:31

    11 EUKENI GOICOECHEA LARRAZA46:31

    12 VICTOR BERNEDO ROYUELA46:39

    13 JOSU URRESTARAZU GARCIA46:40

    14 JON RIDRUEJO FERNANDEZ46:49

    15 IBON ERDOZAIN IBARRA47:09

    16 IMANOL KAÑAMARES 47:28

    17 IMANOL LARRAÑAGA47:31

    18 RUBEN SANZ ARIZ48:06

    19 IBAI PRIMICIA VELASCO48:09

    20 ARITZ SARDINA48:25

    21 ALBERTO AZPARREN TELLERIA48:32

    22 ANDER AMEZQUETA MORENO48:45

    23 RAuL SERENA MIRANDA48:46

    24 JOSEBA AMATRIA ZABALZA49:09

    25 JAVIER OCHOA GONZaLEZ49:12

    26 JUAN LARREA49:21

    27 KOLDO LEGARREA IRIGOYEN49:21

    28 ANDER GARMENDIA ARZALLUZ49:23

    29 JAVI AZCOITI49:44

    30 ENEKO MORALES50:11

    31 JAVIER LARRAYOZ SANZ50:18

    32 JOSEBA IGARTUA LABAYEN50:25

    33 AITOR ERDOZAIN IBARRA50:29

    34 RUBeN ARAIZ ELiAS50:29

    35 GAIZKA IRURETAGOIENA 50:33

    36 ENEKO ARAMENDIA TELLERIA50:34

    37 JON FEIJOO GARETXANA50:39

    38 MIKEL AZCOITI50:58

    39 HUGO BUSTO ALETXA51:19

    40 ALVARO IRURITA NARVAEZ51:21

    41 JOSU ZABALA LOPEZ51:41

    42 JULEN IZAGIRRE51:47

    43 YELKO PARDIÑAS51:50

    44 MIGUEL MUJIKA URABAYEN51:54

    45 IÑIGO LOPEZ VALENCIA52:07

    46 ARITZ LASA ZUGASTI52:10

    47 JAVIER BORREGA PERIANEZ52:19

    48 MIKEL LUSARRETA52:37

    49 ENEKO ESPARZA RODRIGUEZ52:38

    50 JON GOMEZ52:44

    51 IÑAKI ZABALETA ZABALETA52:45

    52 GURUTZ AGUIRRE URTEAGA52:48

    53 GAIZKA ARBIZU ARMENDARIZ53:05

    54 KEVIN ALVES PIRES53:08

    55 ALATZ AGIRRE53:40

    56 CRISTIAN PIEDRAFITA MUÑOZ53:56

    57 JOSEBA GALARZA ARREGI54:11

    58 IBAI PEÑA54:13

    59 ARKAITZ MUNARRIZ IGOA54:38

    60 ROBERTO JIMeNEZ55:01

    61 AITOR IZCUE ROS55:04

    62 JOSE ARGUIBIDE CIA55:15

    63 OSCAR ESLAVA ZARAGÜETA55:24

    64 JABI BEUZNA OSACAIN55:26

    65 JAVIER FACHAL MORAL55:30

    66 GARIKOITZ LOPEZ INTXAUSTI55:42

    67 JOSe JAVIER BEREGAÑA 55:56

    68 IKER AZKARRAGA-URIZAR 56:01

    69 ENRIC DOLS56:02

    70 BORJA GOMEZ LINES56:06

    71 AIERT LERTXUNDI 56:18

    72 AITOR BEORLEGI GOÑI56:37

    73 DAVID MARKINEZ MAULEON57:09

    74 JOSE JAVIER MAIZA 57:15

    75 OIER ROMERO LUZURIAGA57:23

    76 ALEJANDRO FERNANDEZ 57:32

    77 IÑIGO CUMBA GIL57:35

    78 IKER GUTIERREZ MUÑOZ57:45

    79 FELIX MARKINEZ MAULEON57:57

    80 JON MAKAZAGA URDANGARIN58:08

    81 JAVIER MONZoN LoPEZ58:13

    82 IBON RUIZ DE AZUA 58:15

    83 JAVIER MARIN LOECHES58:27

    84 AITOR ARREGI ESNAOLA58:39

    85 XABIER ETXEBERRIA58:49

    86 ALOTZ URANGA59:22

    87 MIKEL GIL BEORLEGUI1h.00:37

    88 AITZOL FERNANDEZ DE 1h.02:13

    89 CARLOS ZALDUA TELLERIA1h.02:24

    90 IVAN GONZaLEZ OCHOTORENA1h.02:52

    91 JON ARREGUI BUSTO1h.03:11

    92 AIMAR LANSALOT1h.03:11

    93 USTARITZ FERNANDEZ 1h.03:55

    94 JULEN LOPEZ COBOS1h.05:13

    95 JULEN FLORES1h.08:02

    96 XABIER GAMBOA DE MIGUEL1h.09:06

    97 GORKA BETOLAZA 1h.09:12

    98 FRAN ARAÑA YEREGUI1h.10:15

    99 ANDER ELKORO ERRASTI1h.16:49

    100 ALEJANDRO CoRDOBA 1h.19:19

    VETERANO MASCULINO

    1 MIKEL BEUNZA IRAIZOZ41:35

    2 ANARTZ ETXEBERRIA LARRAZA47:27

    3 JOSe LUIS BERAZA LACALLE48:54

    4 JOSEBA LASARTE PELLEJERO51:31

    5 RAMoN ANAUT BERNAT52:52

    6 PELLO ESKISABEL POLANCO53:29

    7 INAXIO BARRIO FERNANDEZ53:41

    8 XABI AZPIROTZ SATRUSTEGI54:16

    9 AITOR BEITIA IGARTUA54:30

    10 ANTONIO SORIA ODERO55:25

    11 XABIER SATRUSTEGI GARCiA55:41

    12 IÑAKI EGIZABAL OJANGUREN55:46

    13 KOLDO MARIEZKURRENA 55:50

    14 IOSEBA IZA ARRETXE56:41

    15 FERMIN ILARREGUI AGUIRRE57:31

    16 JORGE RODRIGUEZ VAZQUEZ57:50

    17 RICARDO RUIZ DE APODACA 57:54

    18 CARLOS MAÑERU ARAÑA58:08

    19 ANTONIO CARMONA CaCERES1h.01:17

    20 PABLO DEL RiO MAYAYO1h.01:27

    21 IÑAKI MARIÑO TELLETXEA1h.01:46

    22 FERMIN ASTIZ1h.01:51

    23 ENEKO ALIENDE1h.01:59

    24 CARLOS NUIN GURBINDO1h.02:09

    25 FERNANDO ERRO VALDES1h.03:02

    26 MIKEL REPARAZ1h.03:38

    27 ALBERTO RECALDE EQUIZA1h.03:39

    28 KEPA GORDO BARBADO1h.04:35

    29 PEDRO TOUS ROLDAN1h.05:32

    30 JOSETXO CASTILLO SOLA1h.05:38

    31 CARLOS ARRAIZA RODRiGUEZ1h.06:15

    32 JAVI LoPEZ CONDE1h.06:27

    33 JAVIER URZAINQUI SALVOCH1h.07:08

    34 MIKEL BALANTZATEGI 1h.07:56

    35 IÑIGO LARRAÑAGA GARITANO1h.08:41

    36 LUISMI CHAVES REGUERA1h.10:10

    37 PITXI EGUILLOR ULZURRUN1h.19:48

    38 JOKIN VILARIÑO HORNA1h.46:55

    JÚNIOR MASCULINO

    1 IGOR ARRIETA LIZARRAGA46:26

    2 IBAI ANGULO ALBERDI47:43

    3 AIMAR AZPIROZ BEUNZA48:44

    4 PABLO EGIZABAL BARRACHINA51:40

    5 JULEN BERECIARTUA ARRUTI53:39

    6 AIMAR ARAÑA MARTXUETA55:23

    7 XABIER TOUS ESPELOSIN55:50

    8 MIKEL REMoN ALZATE56:51

    9 ENEKO MARIÑO APEZTEGIA57:10

    10 JON LoPEZ BURCIO59:42

    11 MIKEL LASA BASTIDA1h.00:04

    SÉNIOR FEMENINO

    1 MARiA ORDOÑEZ MARINA48:51

    2 NAIARA IRIGOYEN INDAVE51:38

    3 IGONE CAMPOS ODRIOZOLA53:18

    4 AINARA ALCUAZ RODRIGUEZ56:24

    5 OIHANA ZUBILLAGA BLANCO57:44

    6 IRENE ARTAZCOZ58:17

    7 IRATI LARRAÑAGA58:20

    8 INES PATRICIO ZAFRA59:12

    9 MARINA ZABALA1h.02:11

    10 LOREA BURGUETE MIKEO1h.02:20

    11 AINARA GALARZA NAVARRO1h.03:09

    12 ANE ELZAURDIA MENTABERRI1h.04:20

    13 LUCiA OSCOZ MACAYA1h.06:21

    14 ENERITZ KARASATORRE1h.08:39

    15 MARIA OSCOZ MACAYA1h.18:21

    VETERANO FEMENINO

    1 AINARA URRUTIA YURREBASO53:44

    2 INMA PEREIRO54:04

    3 UXUE MUROLAS AGUERRI56:45

    4 AINHOA LENDINEZ57:09

    5 LURDES OIARTZABAL59:37

    6 VANESSA CERRAJERO1h.01:07

    7 ENERITZ BASURKO PAGOAGA1h.02:33

    8 ERKUDEN SAN MARTIN 1h.03:07

    9 EDURNE ARAKISTAIN JAUREGI1h.03:42

    10 AINHOA BERAZA MAIZA1h.06:20

    11 BENITA REA ARIAS1h.08:12

    12 TXARO HUARTE BALEZTENA1h.53:04

     

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