Azcue y Carrera ganan

Tras la suspensión del pasado año debido a la pandemia de coronavirus, el Cross Nocturno de Anaitasuna volvió a vivirse por las calles de Pamplona. Con una participación de 225 atletas, la tradicional carrera popular tomó de nuevo su recorrido por el Casco Viejo de Pamplona y por San Juan, con dos nombres propios. Los de Ayrton Azcue y Alicia Carrera, que fueron los vencedores en sus respectivas categorías.

La prueba partió hacia las 20.30 horas de las instalaciones de la Sociedad Anaitasuna, organizadora de la carrera, en un año especial además, ya que conmemora el 75 aniversario de su nacimiento. Los participantes recorrieron Monasterio de Irache, dieron la vuelta en la rotonda del tanatorio, regresaron por la misma calle en sentido contrario, pasaron por la Cuesta de Larraina, la Taconera, el Portal Nuevo, calle Santo Andía, Jarauta, Eslava, San Francisco, Calle Mayor, se dirigieron por el Bosquecillo, Antoniutti, San Roque, de nuevo Monasterio de Irache, Monasterio de Fitero, cuesta del Dr. López Sanz y finalmente otra vez Anaitasuna, donde los atletas concluían en la pista del pabellón. En total, un trazado de 5,3 kilómetros.

En categoría masculina, el primero en cruzar la meta fue Ayrton Azcue, del club Ardoi, quien completó el recorrido en 15 minutos y 37 segundos. Por detrás de él se clasificó Andoni Acebedo, con un tiempo de 15:43, y en tercer lugar Rubén Mendieta, con 15:56.

En cuanto a la categoría femenina, la más rápida fue Alicia Carrera, del Grupompleo, que se impuso en 17 minutos y 54 segundos. En segundo lugar entró Ainara Alcuaz, gracias a un tiempo de 18:49, y la tercera clasificada fue Ane Pascual, con 19:02.

Tras la carrera, Azcue se mostró "contento" por acabar en primer lugar, si bien para él no era lo principal. "Tampoco le doy mucha importancia al ganar. Siempre suele haber un pez más grande que tú. Pero bien", decía entre risas. El vencedor del Cross Nocturno explicó que en años anteriores "siempre competía mi compañero de entrenamientos Javier Nagore, que además solía ganar, pero esta vez no ha podido venir por el trabajo". Ayrton Azcue se mostró satisfecho de que las carreras populares vuelvan a la palestra. "Está bien venir e ir rodando", dijo.

En una línea similar se expresó Alicia Carrera. "Me he encontraba bien, estaba en forma, y sobre todo he corrido por ver un poco cómo estoy de cara al cross que empieza en noviembre", explicó. Para la atleta del Grupompleo era su primera participación en la prueba. "A mí las carreras populares me encantan" y aseguró que ya tenía "ganas de público" después de las suspensiones por la covid.

El encargado de entregar los trofeos fue el atleta olímpico Asier Martínez, quien fue reconocido por Anaitasuna. La Sociedad también tuvo un detalle con Mikel Calvo, atleta y socio del club, así como con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra.

CLASIFICACIONES

Categoría masculina

Ayrton Azcue15:37

Andoni Acebedo15:43

Rubén Mendieta15:56

Categoría femenina

Alicia Carrera17:54

Ainara Alcuaz18:49

Ane Pascual19:02

"No le doy mucha importancia al ganar. Está bien venir e ir rodando" ayrton azcue Ganador