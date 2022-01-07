Nagore y Etxeberria, los Reyes de Gares

Javier Nagore (Grupompleo Pamplona Atlético) y Henar Etxeberria (Hiru Herri) se impusieron ayer en el Cross de Reyes de Puente la Reina-Gares, en el que se clasificaron 204 atletas –142 hombres y 62 mujeres–.
En una mañana soleada pero muy fría, Nagore venció al cubrir los 5 kilómetros del recorrido con una marca de 15:36, con apenas 2 segundos de ventaja sobre Andoni Acebedo (Beste Iruña). Completó el podio masculino Ayrton Azcue (Ardoi).
En la carrera femenina, Henat Etxeberria logró una clara victoria, con un registro de 18:42, nueve segundos más rápida que la segunda clasificada, la donostiarra Lorea Ayala (18:51). Tercera fue Maialen Elía, con 18:54.
El dinero íntegro de las inscripciones –a 10 euros– será donado a una familia de Puente la Reina que el pasado mes de abril sufrió un grave accidente de tráfico a consecuencia del cual ha tenido que realizar importantes desembolsos económicos. clasificaciones
HOMBRES
1 JAVIER NAGORE ARIZU15:36
2 ANDONI ACEBEDO GARCÍA15:38
3 AYRTON AZCUE VIGOR 15:55
4 MIKEL ASTIZ ERRO 15:58
5 DANIEL MARTINEZ IBERO 16:00
6 ION BERMEJO YANGUAS16:14
7 ROBERTO SIGLER DE16:36
8 OSCAR PRIMO HUARTE16:57
9 ASIER GUTIERREZ GARCIA16:57
10 MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ 17:03
11 ARITZ SARDINA SAN MARTIN17:06
12 ANDRES FAUSTE NAJERA17:09
13 ALVARO HERMOSO DE MENDOZA 17:11
14 JAVIER SOLA GUINDA17:18
15 UNAI BARRIO FOCHEZ17:22
16 IMANOL RECALDE ESNOZ17:28
17 JAVIER DÍEZ RODRÍGUEZ17:32
18 YERAY CERRO GALÁN17:36
19 BITTOR BALDA IRUROZKI17:38
20 BORJA MUNARRIZ MATEOS17:39
21 JAVIER ROMO MARTINEZ17:44
22 MIKEL ITÚRBIDE MOLEÓN17:46
23 DAVID NOEL DIAZ SANCHEZ17:47
24 ÁLVARO MUNÁRRIZ FERNÁNDEZ17:53
25 GONZALO LOPEZ ROMERA17:54
26 IKER LOPEZ BROCAL17:57
27 MIKEL IRIBARREN IZURZU17:57
28 ERREKA GIL REY18:00
29 ARITZ URDÍN DEL RIO18:05
30 JAVIER CAMPUZANO GONZÁLEZ18:07
31 ANTONIO SORIA ODERO18:15
32 DANIEL ZULAICA OROZ18:29
33 UNAI LOPEZ SOLA18:31
34 RAUL GARCIA RODRIGUEZ18:34
35 DANIEL SALINAS LÓPEZ18:35
36 DAVID VILLANUEVA ARGUIÑANO18:36
37 MIGUEL GOÑI LARRAYOZ18:39
38 JOSE LUIS ITURGAIZ YOLDI18:39
39 ENAITZ RETA GRACIA18:42
40 XABIER TOLLAR URRIZOLA18:49
41 IÑAKI CHAVARRIA TAZÓN19:06
42 DANIEL ZALDUENDO FRANCO19:06
43 JOSEBA ALZUETA SOLA19:08
44 ION MENDIA ARANA19:10
45 AIMAR ARIZKUN MARTÍNEZ19:16
46 ALAI SATRUSTEGUI TARDI19:16
47 PABLO PEREZ MARCHAL19:21
48 EDUARDO IRIARTE SAN19:30
Hasta 142 clasificados
MUJERES
1 HENAR ETXEBERRIA URKIA 18:42
2 LOREA AYALA GAINBERRI 18:51
3 MAIALEN ELIA SARASIBAR 18:54
4 ELISA GONZALEZ FRANCO 19:05
5 SAGRARIO IZQUIERDO JIMENEZ 21:54
6 MAITE LAPARTE CANPO 22:07
7 AINHOA AMAT REMIREZ 22:20
8 ANDREA AZPARREN CRUZ 22:41
9 MARTA ACARRETA COLOMO 23:14
10 IRATI CRESPO ITURGAIZ 23:53
11 EUKENE LAITA AZCONA 23:58
12 SOTE AYERRA LARRAYOZ 23:58
13 ANDREA SANTESTEBAN DIEZ 24:17
14 CLAUDIA ÚRIZ SUESCUN 24:28
15 SARA MAGALLON HUARTE 24:28
16 MAIDER ETXALEKU ESTEIRO 25:13
17 CAROLINA DE LA YERGA 25:15
18 VEGA GARCIA LOPEZ 25:16
19 REBECA ARACAMA URTIAGA 25:23
20 CRISTINA BARBERÁ NAVARRA 25:35
21 ESTIBALIZ APESTEGUIA ARGUIÑANO25:53
22 NURIA VILLANUEVA ARGUIÑANO26:06
23 JULIA ARGUIÑANO GOÑI 26:09
24 CELIA APELLIDO APELLIDO 26:21
25 EDURNE BERIAIN URBE 26:37
26 ILDA SIZALIMA CORDOVA 26:55
27 ITXASO ELARRE LOINAZ 27:11
28 BEATRIZ MARTÍNEZ ERRO 27:35
29 EIDER IRIGOYEN OTEIZA 27:42
30 CRSITINA ASIAIN UGARTE 27:49
31 RAQUEL ROS ZOZAYA 27:52
32 BEATRIZ ZUGASTI LASECA 28:22
33 MARTA SUESCUN PEREZ 28:28
34 LLUNA ROMERO PETRINA 28:29
35 CONCEPCION ASIAIN UGARTE 28:29
36 RAQUEL GUEMBE SOLA 28:39
37 ESTIBALIZ IRURE JIMENO 28:46
38 JUANA MARI AGUERRI LÓPEZ 29:02
39 LEIRE BENGOECHEA ARGUIÑANO29:17
40 MAITE ZARRANZ ELSO29:19
41 ELENA LOPEZ GALINDO 29:53
42 SARA RUIZ DE ZUAZU 30:05
43 IXONE MARTÍNEZ AZCOITI 30:07
44 IRATXE EGAÑA ESNOZ 30:11
45 MIRIAM GIRONES AZCONA 30:18
46 SILVIA GUILLÉN ÁLVAREZ 30:46
Hasta 62 clasificadas
|Lo último