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    Nagore y Etxeberria, los Reyes de Gares

    ATLETISMO / jAVIER nAGORE Y hENAR eTXEBERRIA VENCEN EN pUENTE LA rEINA

    07.01.2022 | 00:42
    Los atletas, pasando por el puente románico.
    Los atletas, pasando por el puente románico.
    Henar Etxeberria, en pleno esfuerzo. Fotos: Oskar Montero
    Nagore (229), por delante de Ayrton Azcue (203) y Andoni Acebedo (3).

    Javier Nagore (Grupompleo Pamplona Atlético) y Henar Etxeberria (Hiru Herri) se impusieron ayer en el Cross de Reyes de Puente la Reina-Gares, en el que se clasificaron 204 atletas –142 hombres y 62 mujeres–.

    En una mañana soleada pero muy fría, Nagore venció al cubrir los 5 kilómetros del recorrido con una marca de 15:36, con apenas 2 segundos de ventaja sobre Andoni Acebedo (Beste Iruña). Completó el podio masculino Ayrton Azcue (Ardoi).

    En la carrera femenina, Henat Etxeberria logró una clara victoria, con un registro de 18:42, nueve segundos más rápida que la segunda clasificada, la donostiarra Lorea Ayala (18:51). Tercera fue Maialen Elía, con 18:54.

    El dinero íntegro de las inscripciones –a 10 euros– será donado a una familia de Puente la Reina que el pasado mes de abril sufrió un grave accidente de tráfico a consecuencia del cual ha tenido que realizar importantes desembolsos económicos. clasificaciones

    HOMBRES

    1 JAVIER NAGORE ARIZU15:36

    2 ANDONI ACEBEDO GARCÍA15:38

    3 AYRTON AZCUE VIGOR 15:55

    4 MIKEL ASTIZ ERRO 15:58

    5 DANIEL MARTINEZ IBERO 16:00

    6 ION BERMEJO YANGUAS16:14

    7 ROBERTO SIGLER DE16:36

    8 OSCAR PRIMO HUARTE16:57

    9 ASIER GUTIERREZ GARCIA16:57

    10 MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ 17:03

    11 ARITZ SARDINA SAN MARTIN17:06

    12 ANDRES FAUSTE NAJERA17:09

    13 ALVARO HERMOSO DE MENDOZA 17:11

    14 JAVIER SOLA GUINDA17:18

    15 UNAI BARRIO FOCHEZ17:22

    16 IMANOL RECALDE ESNOZ17:28

    17 JAVIER DÍEZ RODRÍGUEZ17:32

    18 YERAY CERRO GALÁN17:36

    19 BITTOR BALDA IRUROZKI17:38

    20 BORJA MUNARRIZ MATEOS17:39

    21 JAVIER ROMO MARTINEZ17:44

    22 MIKEL ITÚRBIDE MOLEÓN17:46

    23 DAVID NOEL DIAZ SANCHEZ17:47

    24 ÁLVARO MUNÁRRIZ FERNÁNDEZ17:53

    25 GONZALO LOPEZ ROMERA17:54

    26 IKER LOPEZ BROCAL17:57

    27 MIKEL IRIBARREN IZURZU17:57

    28 ERREKA GIL REY18:00

    29 ARITZ URDÍN DEL RIO18:05

    30 JAVIER CAMPUZANO GONZÁLEZ18:07

    31 ANTONIO SORIA ODERO18:15

    32 DANIEL ZULAICA OROZ18:29

    33 UNAI LOPEZ SOLA18:31

    34 RAUL GARCIA RODRIGUEZ18:34

    35 DANIEL SALINAS LÓPEZ18:35

    36 DAVID VILLANUEVA ARGUIÑANO18:36

    37 MIGUEL GOÑI LARRAYOZ18:39

    38 JOSE LUIS ITURGAIZ YOLDI18:39

    39 ENAITZ RETA GRACIA18:42

    40 XABIER TOLLAR URRIZOLA18:49

    41 IÑAKI CHAVARRIA TAZÓN19:06

    42 DANIEL ZALDUENDO FRANCO19:06

    43 JOSEBA ALZUETA SOLA19:08

    44 ION MENDIA ARANA19:10

    45 AIMAR ARIZKUN MARTÍNEZ19:16

    46 ALAI SATRUSTEGUI TARDI19:16

    47 PABLO PEREZ MARCHAL19:21

    48 EDUARDO IRIARTE SAN19:30

    Hasta 142 clasificados

     

    MUJERES

    1 HENAR ETXEBERRIA URKIA 18:42

    2 LOREA AYALA GAINBERRI 18:51

    3 MAIALEN ELIA SARASIBAR 18:54

    4 ELISA GONZALEZ FRANCO 19:05

    5 SAGRARIO IZQUIERDO JIMENEZ 21:54

    6 MAITE LAPARTE CANPO 22:07

    7 AINHOA AMAT REMIREZ 22:20

    8 ANDREA AZPARREN CRUZ 22:41

    9 MARTA ACARRETA COLOMO 23:14

    10 IRATI CRESPO ITURGAIZ 23:53

    11 EUKENE LAITA AZCONA 23:58

    12 SOTE AYERRA LARRAYOZ 23:58

    13 ANDREA SANTESTEBAN DIEZ 24:17

    14 CLAUDIA ÚRIZ SUESCUN 24:28

    15 SARA MAGALLON HUARTE 24:28

    16 MAIDER ETXALEKU ESTEIRO 25:13

    17 CAROLINA DE LA YERGA 25:15

    18 VEGA GARCIA LOPEZ 25:16

    19 REBECA ARACAMA URTIAGA 25:23

    20 CRISTINA BARBERÁ NAVARRA 25:35

    21 ESTIBALIZ APESTEGUIA ARGUIÑANO25:53

    22 NURIA VILLANUEVA ARGUIÑANO26:06

    23 JULIA ARGUIÑANO GOÑI 26:09

    24 CELIA APELLIDO APELLIDO 26:21

    25 EDURNE BERIAIN URBE 26:37

    26 ILDA SIZALIMA CORDOVA 26:55

    27 ITXASO ELARRE LOINAZ 27:11

    28 BEATRIZ MARTÍNEZ ERRO 27:35

    29 EIDER IRIGOYEN OTEIZA 27:42

    30 CRSITINA ASIAIN UGARTE 27:49

    31 RAQUEL ROS ZOZAYA 27:52

    32 BEATRIZ ZUGASTI LASECA 28:22

    33 MARTA SUESCUN PEREZ 28:28

    34 LLUNA ROMERO PETRINA 28:29

    35 CONCEPCION ASIAIN UGARTE 28:29

    36 RAQUEL GUEMBE SOLA 28:39

    37 ESTIBALIZ IRURE JIMENO 28:46

    38 JUANA MARI AGUERRI LÓPEZ 29:02

    39 LEIRE BENGOECHEA ARGUIÑANO29:17

    40 MAITE ZARRANZ ELSO29:19

    41 ELENA LOPEZ GALINDO 29:53

    42 SARA RUIZ DE ZUAZU 30:05

    43 IXONE MARTÍNEZ AZCOITI 30:07

    44 IRATXE EGAÑA ESNOZ 30:11

    45 MIRIAM GIRONES AZCONA 30:18

    46 SILVIA GUILLÉN ÁLVAREZ 30:46

    Hasta 62 clasificadas

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