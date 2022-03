Asier Martínez, cuarto en la final del Campeonato del Mundo de Pista Cubierta

El atleta navarro Asier Martínez ha quedado cuarto en la final del Campeonato del Mundo de Pista Cubierta celebrado este domingo en Belgrado. Un resultado histórico para el atletismo navarro. Asier logró un tiempo de 7.57 quedándose a trescentésimas del tercer clasificado, el norteamericano Jarret Eaton.



"Me he visto tercero, pero estoy muy contento, feliz aunque con un punto de rabia. Ha sido una final bonita y la he disfrutado", ha comentado Asier al término de la final. El sueño de las medallas se ha esfumado por a penas tres centésimas que el propio Asier ha confesado que no le dio tiempo a analizar la carrera. "No sabría decir si fue en el tramo final o en la primera valla, pero el caso es que se me ha ido", ha lamentado.



No obstante, la jornada ha ido de menos a más con un resultado final magnífico. "Ha sido un día complicado porque, aparte de las tres carreras y de la tensión de la competición, teníamos el plus de que la primera toma de contácto no ha sido buena. Poco a poco hemos ido confiando, he resetado y trabajado psicológicamente", ha analizado.



Con este Campeonato del Mundo, el zizurtarra se ha despuntado como un gran corredor en 60 metros vallas, cuando su disciplina dominante son los 110 metros vallas, aunque él mismo asume que el aire libre sigue siendo su terreno. "Sigo siendo de 110 metros, aunque esto es bueno porque siempre he enfocado la temporada al 110 y la pista cubierta es un pequeño test para ver como estamos. El test está aprobado", ha definido.

El atleta quedó tercero en su semifinal, con 7:55 y entró con el mejor tiempo de los terceros después de una semifinal donde se encontraban los favoritos: el americano Grant Holloway, que ha igualado el récord del mundo con una marca de 7.29, y el francés Pascal Martinot-Lagarde.El velocista navarro quedó cuarto en su serie de 60 metros vallas del Campeonato del Mundo en Pista Cubierta, en una serie muy rápida que le costó al vallista de Zizur pero que le llevó a las semifinales. "Tengo poco que decir de la serie de clasificación, no suelo funcionar bien por las mañanas pero no hay excusas. Era inexplicable ya que no había ningún fallo grave, pero ya está olvidado", ha explicado el zizurtarra después de entrar en la final. La primera ronda clasificaba para semifinales a los tres primeros de cada serie y a seis más por tiempos.