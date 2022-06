"Se están haciendo las cosas bien en el atletismo navarro"

El Memorial José Luis Hernández se desarrolló bajo una jornada muy calurosa en la pista de Larrabide, pero los protagonistas destacaron el buen nivel del Meeting Ciudad de Pamplona.

Uno de los atletas que compitió ayer en Larrabide fue el madrileño Ángel David Rodríguez, más conocido como El Pájaro. Olímpico en Pekín 2008 en 100 y 200 metros, quedó quinto ayer en los 100 con un tiempo de 10.65 a sus 42 años. "Vengo porque había buena carrera con buen día para correr. Mi idea es correr con los chavales. Intento mantener el nivel, pero es diferente con el trabajo, la familia y el descanso".

Sobre el atletismo navarro, analizó: "Está genial. Tenéis varios referentes con Asier (Martínez) y los hermanos Quijera y echando de menos a otros como Sergio (Fernández), que a ver si se recupera, Adri (Vallés) que está con la vida profesional". Además añadió: "Se están haciendo las cosas bien. Ayer (por el martes) se inauguró un módulo. En la federación, Rodrigo (Domínguez) está picando mucha piedra con los políticos para. Tenéis que estar contentos".

Pablo Branchi, presidente del Grupompleo Pamplona Atlético, comentó que al inicio fue un día "accidentado porque no funcionaba el sistema informático", pero aseguró que se estaban realizando "buenas marcas".

"Solemos poner estas fechas para gente que está buscando marcas para campeonatos de España e incluso Europeos, como el caso de Laura Redondo, y es interesante", destacó.

En el plano navarro, Nerea Bermejo destacó con su segundo puesto en los 100 metros libres a pesar de no ser su "prueba estrella" y manifestó: "Hay mucha gente de fuera y a nivel navarro también se ha presentado mucha gente, está bastante guay".

No quiso perderse una cita importante para ella: "Yo entrenaba con Goya (Ferrer), la mujer de José Luis, y quería participar en algo. También me han engañado para hacer de liebre en el 800. Me hace mucha ilusión porque está mi hermana (Ane)".

Recién aterrizado de Estados Unidos, Estanis Ruiz también estuvo en Larrabide, aunque no compitió sino que hizo de liebre en los 1.500 metros. Con su reciente récord navarro bajo el brazo, afirmó: "Este año las sensaciones, marcas y entrenamientos me han progresar hacia mis objetivos. Ahora está muy difícil porque hay tres atletas muy buenos por delante, pero me gustaría ir al Europeo de Múnich y a largo plazo, París sería un sueño"

Fue una jornada para probarse en distintas pruebas, como fue el caso de Teresa Abascal, vallista, y Miren Bartolomé, ante pertiguista y ahora en longitud, que compitieron en 100 metros. "Nos ha venido muy bien correr juntas para estar picadas. No estoy contenta porque no he estado en mis marcas, pero nos hemos tirado un pique sano. Luego nos hemos reído al acabar", señalo Abascal.

La vallista acabó cuarta y la pertiguista, sexta. "Se nota que han puesto una fecha más temprana que otros años y hay mucho nivel. Hay buen ambiente y anima a correr, a pesar del calor", subrayó Abascal.

"Entrenaba con Goya Ferrer, la mujer de José Luis, y quería participar en el Memorial" nerea bermejo Atleta del Grupompleo