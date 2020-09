El Inem refuerza con ocho empleados su plantilla para resolver incidencias de los ERTE

La Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) en Navarra, el antiguo Inem, va a reforzar su equipo con ocho incorporaciones a partir del lunes. Con la llegada de estos profesionales, la plantilla alcanzará los 88 empleados. Esta medida también se ha adoptado en el resto de comunidades para resolver con más celeridad las diferentes incidencias que han provocado los expedientes de regulación de empleo de suspensión temporal de contratos (ERTE), provocados por la proclamación del estado de alarma en marzo debido al coronavirus y al resto de expedientes que se han registrado por la crisis económica generada por este virus.

La Dirección Provincial del Sepe en Navarra quiere regularizar el abono del plus de hijos en las prestaciones de las personas reguladas. El cobro del paro incrementa si la persona beneficiaria tiene un hijo o varios. Sin embargo, el Sepe decidió en marzo que los incluidos en un ERTE, vinculado a la covid, que se encontraban en esta situación no iban a recibir en ese momento este complemento en la ayuda. Ante el elevado número de ayudas que debía tramitar por la avalancha de ERTE y para evitar un colapso mayor, el Sepe adoptó esta medida para que así estos solicitantes recibieran con rapidez la prestación, aunque sin el complemento por número de hijos. Ahora, Hacienda Foral ya ha facilitado los datos necesarios para que el Sepe pague dicho plus. Además, el antiguo Inem va a revisar los casos en los que trabajadores y trabajadoras en ERTE han ingresado de manera incorrecta su paro durante la regulación –en algunos casos, han percibido nóminas como si hubieran estado suspendidos durante todo el mes, cuando en realidad han estado solo varias jornadas en ese periodo–. Y el Sepe también debe solventar el abono de prestaciones de meses anteriores a asalariados y a asalariadas que todavía no las han recibido.