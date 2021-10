Hacienda investigará responsabilidades por los Papeles de Pandora

La Agencia Tributaria analizará todos los datos publicados en los denominados Papeles de Pandora, relativos a esquemas de evasión de impuestos, para determinar si procede abrir investigaciones, han señalado fuentes del Ministerio de Hacienda.

Hacienda recuerda que la Agencia ha recuperado hasta la fecha 142 millones de euros y participado en 101 expedientes judiciales –con presentación de denuncias y querellas, así como labores de auxilio judicial– derivados de los denominados Papeles de Panamá.

Los llamados Papeles de Pandora, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) desvelada este domingo, expone una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en paraísos fiscales para evadir impuestos a partir de 11,9 millones de archivos de 14 despachos.

Entre las personas conocidas aparecidas en esta investigación figuran 35 líderes mundiales y personajes públicos españoles como el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, o el cantante Miguel Bosé.

INVESTIGACIÓN INMEDIATA

Los técnicos de Hacienda (Gestha) consideran que los Papeles de Pandora revelan las carencias de la Agencia Tributaria y han pedido que se les permita iniciar "inmediatamente" la investigación de las personas aludidas para liquidar actas o presentar las denuncias por los posibles delitos fiscales cometidos.

Según han explicado a través de un comunicado, pese al tiempo al que hacen referencia los papeles, si estas personas no han incluido la titularidad de esas empresas offshore o las propiedades en el extranjero en el modelo 720 de bienes en el exterior, esos importes se calificarán como una ganancia patrimonial no justificada que debe tributar en la base general del IRPF del último año no prescrito.

Por tanto, cualquier propiedad en el extranjero no declarada en el modelo 720 por importe superior a 250.000 euros de residentes en Cataluña, a 275.862 euros en Madrid o a 267.000 en las comunidades con un tipo marginal máximo del 45% en 2017, podría estar incurso en un supuesto delito contra la Hacienda Pública.

En un comunicado, Gestha ha señalado que sus cálculos apuntan a que la investigación de las grandes fortunas en España recaudaría la mitad de los fondos europeos no reembolsables, unos 38.000 millones de euros.