Funcas también rebaja las previsiones de crecimiento

Madrid – La Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) español para 2021, desde el 6,3% hasta el 5,1%, pero ha elevado sus estimaciones para 2022, desde el 5,8% hasta el 6%. La revisión a la baja este año obedece, principalmente, al impacto de la escalada de precios de la energía y a la escasez de componentes y materias primas en todo el mundo, que resta aproximadamente la mitad de la corrección de 1,2 puntos para este año.

Así, Funcas ha anticipado que el encarecimiento de la electricidad y otros productos energéticos, unido a los cuellos de botella de suministros como los semiconductores, los metales y los minerales, seguirán presionando la inflación. Además, la rebaja de las previsiones de crecimiento para este año se debe al "inesperado" ajuste a la baja por parte del Instituto Nacional de Estadística del cálculo de crecimiento de PIB del segundo trimestre del año, que pasó del 2,8% estimado inicialmente al 1,1%, según explicó ayer el director general de Funcas, Carlos Ocaña, en rueda de prensa para presentar las previsiones económicas para el Estado en el periodo 2021-2022.

En cuanto a la previsión de 2022, que se eleva dos décimas, el director general de Funcas señaló que se espera un "gradual" regreso a los niveles de actividad previos a la pandemia, aunque ha avisado de que esta estimación dependerá de que se cumplan las expectativas de que la inflación se moderará en la primavera del próximo año. Funcas se suma así a otras entidades, como el Consejo General de Economistas, Caixabank Research o BBVA Research, que en las últimas semanas han anunciado la rebaja de sus previsiones de crecimiento no solo para 2021, sino también de cara al próximo año, debido, sobre todo, al retraso de la ejecución de los fondos europeos. No es el único caso, Alemania también asume que el ritmo de crecimiento de la mayor economía europea en 2021 no cumplirá las expectativas. Varios medios alemanes han apuntado a un 2,6% de crecimiento del PIB en vez del 3,5% previsto por Berlín el pasado mes de abril.