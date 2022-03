Consulta el decálogo de la Agencia Internacional de la Energía para ahorrar petróleo

Con el precio de los combustibles y de la electricidad en máximos a consecuencia de la guerra que se libra en Ucrania, hay algunos pequeños gestos que se pueden hacer para ahorrar en consumo.



La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha presentado este viernes un decálogo de medidas para reducir el consumo de petróleo ante la amenaza de un colapso de oferta como consecuencia de la invasión a Ucrania y las sanciones a Rusia.





In the face of the emerging global energy crisis set off by Russia's invasion of Ukraine, our new 10 Point Plan to Cut Oil Use proposes actions to



?? ease market strains

?? reduce the price pain being felt by consumers

?? lessen the economic damage



