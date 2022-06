"Necesitamos que se facilite el acceso a las pymes y 'startups'"

BILBAO – La innovación es uno de los ejes que ya está transformando la economía del siglo XXI. Por eso, todas las actividades relacionadas con ella se van convertir en importantes destinatarias de los fondos Next Generation. Pero todo este proceso debe desarrollarse de manera equilibrada, de forma que puedan beneficiarse todos los agentes, tanto las grandes empresas como las pequeñas y medianas. Es lo que reclamó el director general de Tekniker, Luis Uriarte, durante el Foro que tuvo lugar ayer.

Tekniker es un centro privado sin ánimo de lucro dedicado a la investigación tecnológica e industrial. Ubicado en Eibar, su transferencia de conocimientos, tanto a nivel teórico como práctico, permite mejorar el apartado de la I+D+i de numerosas empresas vascas, además de fomentar la creación de empleo en sectores como la industria, vital en la economía de la CAV. No obstante, Uriarte lamentó ayer que los PERTEs emanados al calor de los fondos Next Generation "no han estado pensados para centros tecnológicos sin ánimo de lucro como el nuestro, sino principalmente para grandes empresas", razón por la que pidió que se articulen mecanismos que "faciliten" el aterrizaje de estos recursos en pymes y 'start-ups'. "Son agentes con un potencial y un impacto muy importantes", destacó.

En este sentido, Luis Uriarte lamentó las "dificultades" a las que debe hacer frente el tejido de las pymes para acceder a las ayudas de los fondos, en especial en lo que concierne a la tramitación, un proceso marcado por un fuerte componente burocrático. "Para las pymes, además, no es sencillo entrar en los proyectos, porque están pensados para las grandes formas y exigen unas garantías financieras que tampoco son fáciles de obtener", añadió. A su juicio, "se han generado entre las empresas altas expectivas sobre estos fondos, pero las realidades hasta el momento son muy bajas".

En su opinión, las noticias que se producen desde que se aprobaron estos fondos por parte de las autoridades europeas han formado "ansiedad" en el tejido empresarial. "Hay ansiedad por aprovechar una oportunidad única que todos queremos aprovechar al máximo, pero todos los desarrollos de los procesos alrededor de los fondos son mejorables", indicó el director general de Tekniker.

GESTIÓN "CERCANA" A este respecto, Uriarte reclamó una "gestión cercana" de los recursos económicos de los fondos, sumándose así a las peticiones de descentralización formuladas por otros participantes. De cara al futuro inmediato, Uriarte confía en que la progresiva llegada de los fondos permita a Tekniker continuar trabajando en aspectos estratégicos de trabajo, como la fabricación inteligente sostenible, las energías renovables, la descarbonización, la independencia energética -que se está haciendo cada vez más necesaria tras la invasión rusa de Ucrania y el posterior conflicto-, la movilidad electrificada y la salud personalizada. Apartados todos ellos en los que se espera que los recursos procedentes de los fondos Next Generation contribuyan a asentar los diferentes proyectos. l

