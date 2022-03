'Vishing', el nuevo timo a través de tu teléfono ante el que debes estar alerta

Las estafas telefónicas y a través del ordenador o móvil están a la orden del día y cada vez los ciberdelincuentes encuentran más vías tecnológicas para engañar a los usuarios con el fin de conseguir sus datos o su dinero y estafarles.



Uno de los últimos en extenderse es el llamado vishing, así que permanece alerta a su mecánica para no caer en las redes de los estafadores.



El vishing es un tipo de estafa de ingeniería social por teléfono en la que, a través de una llamada, se suplanta la identidad de una empresa, organización o persona de confianza, con el fin de obtener información personal y sensible de la víctima. Los delincuentes intentan hacerse con tus datos y pueden llegar a acceder en remoto a tu ordenador si el destinatario de la llamada sigue todas sus instrucciones.



La Policía Nacional y la Guardia Civil advierten en sus redes sociales que "el atacante suplanta la identidad de una empresa, organización o incluso de una persona de confianza, con el fin de obtener información personal de sus víctimas. ¡Estafa! No piques". Y es que no son pocas las personas que ya han sido víctimas de este fenómeno, llamado, e incluso han compartido su caso personal a través de las redes.







#ALERTA? Detectada campaña de #vishing que suplanta la identidad de los servicios de atención al cliente de algunos bancos y proveedores de gas y electricidad mediante llamadas a los usuarios. #NoPiques, no facilites los datos personales y bancarios.https://t.co/ofbHvTIAnC pic.twitter.com/0P988OMKJx — Guardia Civil ???? (@guardiacivil) December 21, 2021

Recibes dos llamadas el mismo día (o muy seguidas).

Te comunican la subida de tu tarifa del teléfono mediante llamada.

Doble llamada donde el timador intenta que cambies de compañía.

Quienes te llaman no se identifican falsamente o aseguran ser de la OCU.

Entre las empresas que eligen los estafadores, están Amazon, DHL y FedEx.

Te llaman del siguiente número: 964867951.



¿Sabes qué es el #vishing? En #ExperienciaSenior de @osiseguridad te explicamos cómo funciona este #fraude, realizado por llamada telefónica ??, y cómo puedes identificarlo para evitar caer en él.https://t.co/vI5K7o0dxH — INCIBE (@INCIBE) February 17, 2022

Así que debes estar alerta si recibes alguna llamada sospechosa y por favor, no des tus datos personales a nadie que no sabes realmente de quién se trata. Ten en cuenta que , ninguna empresa sin que tú lo hayas solicitado te va a pedir datos que pongan en riesgo tu seguridad.En caso de que la subida de la tarifa de tu teléfono sea real, deberías saber que te llegará un comunicado por escrito, junto con tu factura del mes. Además, el incremento no suele superar los 5 euros y no debería ser de manera inminente, ya que están en la obligación de avisarte con al menos 30 días de antelación. En otros casos, incluso podrían llamarte de un "servicio técnico" o haciéndose pasar por la "Seguridad Social", así que no pierdas de vista estos detalles.Desde elrecomiendan que como norma general permanezcas alerta. También que verifiques la identidad del remitente y no des tus datos personales o tu tarjeta de crédito por teléfono. Debes contactar con las empresas llamando solamente a números oficiales y tener en cuenta que las empresas ya tienen tus datos y no te los pedirán de repente mediante una llamada. Incluso, si fuera necesario, utiliza alguna aplicación fiable de rastreo de llamadas. Y por supuesto, desconfía cuando sospeches algo anormal o irregular y denuncia a las autoridades.