Domingo de estrenos con "La Veneno" y "Vamos Juan": Agenda del 29 de marzo

Los domingos suelen ser días en los que uno se queda en casa y hoy inevitablemente seguirá siendo así tras desatarse la crisis por el COVID-19. Además de películas cargadas de humor como las que nos propone para este domingo Amazon Prime Video, la música y el teatro se suman a la agenda cultural que llega dispuesta a amenizarnos la jornada. Aquí te facilitamos algunas recomendaciones para disfrutar de varias propuestas sin moverte del sofá.



La "Veneno" y "Vamos Juan", dos series opuestas

#yomequedoencasafestival

Más de cien horas de risas

Teatrix, el "Netflix" del teatro

Este domingo llega cargado de estrenos. Por un lado,Podremos disfrutar del estreno del primer capítulo de la historia de Cristina Ortiz 'la Veneno', uno de los iconos LGTBI más populares de los años noventa. A modo de prólogo o mini-película, el capítulo será emitido de manera independiente y a la espera de que el rodaje del resto de capítulos, afectado por la crisis del coronavirus, pueda retomarse. La serie estará disponible en Atresmedia Premium.Y para quien busque comedia corrosivay que vuelve en una segunda temporada, "Vamos Juan", que se podrá ver en TNT.Repetimos asistencia al "Yo Me Quedo En Casa Festival", otra de las citas musicales surgidas en este periodo de confinamiento. Un evento streaming que partió de la iniciativa de artistas como Georgina o Dani Fernández quienes decidieron dar forma a este potente cartel musical.Todo. Los artistas encargados de poner la banda sonora a este domingo 29 de marzo son, entre otros. No te puedes perder la última sesión de esta cita que está congregando a miles de usuarios a través de las redes sociales.Amazon Prime Video propone una selección de comedias que se encuentran en su catálogo. 68 producciones con las que. Títulos que van desde "Campeones", "Primos" o "Kiki, el amor se hace", hasta producciones llegadas de Hollywood como "Estafadoras de Wall Street", "Resacón en Las Vegas" o "El gran Lebowski". Un domingo de peli y manta que seguro a más de uno le sacará una buena carcajada.Son ingentes las propuestas del "netflix" del teatro, Teatrix (www.teatrix.com), la plataforma digital argentina que lleva cinco años acercando la escena a quienes no pueden acceder a las representaciones en vivo. Con motivo del confinamiento por el coronavirus esta, que incluye extras como filmaciones en el back-stage o entrevistas.Para hoy te proponemos. Una revisión del clásico de Shakespeare a cargo de Jorge Azurmendi. Estamos ante una genial comedia de enredos sobre la maldad, la hipocresía y los prejuicios, pero también sobre el amor, el deseo y la pasión.