¿Que hacer durante este Jueves Santo? Series, música...

Un encuentro con Manuel Vilas, la adaptación en serie de "El nombre de la rosa", el regreso de "The Good Fight" o la música de Mon Laferte llenan un agenda repleta de actividad cultural para el inicio de la Semana Santa.



Best Coast, Echosmith, Mon Laferte, la música no para.

John Tuturro o "The Good Fight", buenas opciones en series

Cine especial e intenso, la apuesta de Adso Films

El rincón favorito de Manuel Vilas

El Prado de la mano de sus trabajadores y en 9 idiomas

Ejercicio para todos, incluidos los niños

La música no para con el inicio de la Semana Santa.serán algunos de los artistas que acudirán por ejemplo en esta jornada a Youtube para ofrecer conciertos "on line".Quien prefiera algo en español, puede esperar a la chilenatambién a través de esta plataforma de vídeo a partir de las 7 de la mañana. Y para los nostálgicos, a las 21:00 horas se podrá volver a ver el concierto que la desaparecida banda Mala Suerte dio en el Teatro Calderón de Madrid en 2009.encabezan el reparto internacional de una nueva serie, de 8 episodios, basada en la famosa novela de Umberto Eco ", ambientada en una remota abadía en la Edad Media. Se estrena este jueves en la 1 y promete una combinación irresistible de intriga, drama, religión y crimen. La serie es italiana y la dirige Giacomo Battiato, pero se rodó en inglés pensando en su vocación internacional.La cuarta temporada de "aterriza este jueves en Movistar+ con un escenario muy diferente al de anteriores entregas. Tras haber perdido a su principal cliente, Chumhum, la abogada(Christine Baranski) y sus compañeros del bufete Reddick Boseman & Lockhart tendrán que medir sus pasos para no perder las riendas del negocio, ahora convertido en empresa subsidiaria de la firma multinacional STR Laurie.Desde que empezó la crisis, la distribuidora Adso Films viene ofreciendo algunas películas de su catálogo en abierto, previo registro, en su web ( adso.tv ).Los últimos títulos añadidos al catálogo son "Fortunata", el sexto largometraje de, sobre una madre acosada por su exmarido que trata de abrir un salón de belleza, y "Heli", de Amat Escalante, una denuncia cruda y sin concesiones de la violencia en el México contemporáneo que removerá al espectador de su asiento.Manuel Vilas muestra el rincón favorito de su casa en el instagram de Planeta ( @editorialplaneta ) dentro de la iniciativa #KeepReadingEnCasa . Será a las 12:00 horas.Una hora antes será el momento de Nuria Gago, en el apartado Un plan para cada día; a las 16:30 Elena Neira y Nuria March analizany a las 19:00 Carlos García Miranda ofrecerá unEmpleados del Museo Nacional del Prado invitan a los usuarios web a recorrer su colección en nueve idiomas. Conservadores y personal de Relaciones Institucionales, Comunicación o Atención al Visitante, dan la bienvenida en el idioma nativo de muchos de los usuarios que, durante estos días, encuentran en el Prado acompañamiento #PradoContigo. Porque, según los datos, de la pinacoteca, además de los españoles, han aumentado los visitantes virtuales del Prado desde Italia -un 481 por ciento-, México, Rusia y Argentina.Un grupo de monitores del Centro Deportivo Municipal del distrito de Tetuán, en Madrid, imparten clases durante la cuarentena. Baile para niños, entrenamientos específicos para glúteos o abdomen en @yo_entreno_en_casa.