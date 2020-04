¿Qué hacer este martes? Metallica y 'Killing Eve', los platos fuertes

Seguir disfrutando de la música inmortal de Luis Eduardo Aute, de una película o una serie, de una "masterclass" de moda o un taller de cocina son algunos de los planes de ocio para seguir haciendo más llevadero el confinamiento este martes.





"Al Alba", una pieza inmortal

CANCIONES PARA AUTE

Un homenaje mundial de la canción de autor y la poesía a Luis Eduardo Aute y su obra.



Tontxu, 15/04 de 20:00 h. a 20:20 h.

Emisión en Instagram: @tontxu_oficial@aitatontxu @LEduardoAute #tontxu #tontxuendirecto #Aute #cancionesparaaute pic.twitter.com/qQ5tvfQwrI — Tontxu Ipiña (@aitatontxu) April 12, 2020

El D'A Film Festival de Barcelona "ficha" por Filmin

La tercera temporada de "Killing Eve" llega a HBO

Un taller literario de la mano de la escritora Luz Gabás

Cocinar sano, de temporada y familiar

Prosigue el homenaje mundial de una enorme lista de cantautores a, fallecido el pasado 4 de abril. Bajo el título de "Canciones para Aute", músicos como los españoles Pedro Guerra, Rozalén, Luis Pastor o Marwan versionarán al autor de "Al alba" en sus respectivasa partir de las 18:00 horas.Además esta jornada estará acompañada por, que celebran el 150 aniversario del Golden Gate Park de San Francisco con la emisión gratuita a través de sus canales en Facebook y YouTube del concierto "Live At Outside Lands" que ofrecieron el 12 de agosto de 2017.El D'A Film Festival Barcelona celebrará su edición de 2020 en una versión especial online en la plataforma Filmin del 30 de abril al 10 de mayo.Este festival, que mantendrá toda su esencia, busca explorar lo mejor de las cinematografías contemporáneas, centrándose en el, con películas que han destacado en festivales internacionales y obras que han llamado la atención de la cinefilia de todo el mundo.La edición especial online del D'A 2020 mantiene buena parte de las cerca de cien películas programadas originalmente,que podrán verse en la plataforma Filmin.HBO España estrena la tercera temporada de, un absorbente thriller criminal creado por Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag").vuelven a ponerse en la piel de la asesina psicópata Villanelle y la agente del MI6 Eve Polastri, respectivamente, continuando con su juego mortal del ratón y el gato.La escritora, autora deimparte este martes un taller literario sobre la realidad que inspiró su novela: la cruel represión contra la brujería en el siglo XVI, donde ambientó la historia de un amor inquebrantable."Miedo, consenso local y ejecuciones de brujas" es el título de este taller que se podrá seguir a partir de las 13:00 horas en la cuenta de Instagram @luzgabas_escritora , dentro de la campañade la editorial Planeta.Francis Paniego ha dejado a un lado la alta cocina del Portal del Echaurren, con dos estrellas Michelin en Ezcaray (La Rioja) y se ha coronado como uno de los referentes de las cocina en directo durante esta pandemia, gracias a la sencillez de sus recetas, a las detalladas explicaciones y consejos, y a los chascarrillos que las aderezan.A través de su cuenta de Instagram () ofrece este martes a las 20:15 horas una clase magistral,, sobre un producto sano y de temporada: alcachofas con jamón y azafrán.No olvidarse de mover el cuerpo para bajar las torrijas.La cuarentena no debe ser una excusa para no movernos y continuar en forma,, entrenador personal de Team Fit Madrid,. "Apoyando la espalda en la pared y con una flexión de rodillas a 90º, se aguanta en esa posición. Más complicado si se hace presión hacia la pared o ponemos algo de peso sobre las piernas".