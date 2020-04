Más música, cine y videojuegos en la agenda de este miércoles

Ya hemos pasado un mes de confinamiento pero los planes culturales siguen ayudando y mucho al que el encierro sea más ligero. Hoy podremos escuchar a Pedro Guerrra y Rozalén, disfrutar viendo a Cate Blanchett en una serie o jugar al "Monument Valley".



Pedro Guerra y Rozalén cierran el homenaje a Aute

La gran Cate Blanchett en "Mrs America".

Nuevas incorporaciones en Filmin

Un rato de videojuegos

¿Quieres publicar un libro?

Un plan de ejercicios para ocho semanas.

Última jornada del homenaje que diversos cantautores como Pedro Guerra Rozalén ofrecen adesde sus redes sociales a partir de las 18:00 horas.Para los que prefieran el inglés y la música pop, la británica Charli XCX desentraña su música audaz a través de Instagram desde las 9 de la noche en España, misma plataforma en la que una hora más tarde actuará la estadounidense Meghan Trainor se pone en la piel de Phyllis Schafly, activista conservadora y antifeminista en esta serie de FX que en España estrena este miércoles HBO.Narra la historia del movimiento para ratificar la enmienda de igualdad de derechos en Estados Unidos y la reacción en contra encabezada por esta mujer también conocida comoEntre los nuevas incorporaciones al cuidado catálogo cinematográfico de Filmin están algunos de los títulos más destacados de los últimos meses, si lo que buscas no es cine de palomitas. Esta es solo una selección de todo lo que ofrece:, una comedia muy muy argentina, con Ricardo Darín;, la consagración de Greta Fernández;, entretenimiento de calidad con Ana de Armas y Daniel Craig; ", una interesantísima historia sobre el primer arrepentido de la mafia, o, cine en femenino desde Arabia Saudí.es un videojuego para móviles que vio la luz en 2013, pero por el que no ha pasado el tiempo. El jugador se pone en la piel de Ida, una princesa, quey rompecabezas en un universo de ilusiones ópticas y arquitecturas imposibles.El juego es una experiencia única, que combina bellas ilustraciones con una minimalista banda sonora. Se puede jugar en cualquier móvil ( Andorid iPhone ) y es una apuesta segura para que todo tipo de públicos, desde adolescentes a adultos, pasen un buen rato en pleno confinamiento.Si estás pensando en escribir o ya tienes escrito un libro, llega el momento más difícil, conseguir que se publique. Si no sabes cómo manejarte en ese mundo, hoy tienes una videoconferencia que te lo explica.El Grupo Editorial Sargantana lo cuenta en un Webminar gratuito. Solo hay que apuntarse en https://www.facebook.com/events/1072265129822148 /. Se hablará sobre los diferentes tipos de edición que existen y sus ventajas e inconvenientes. También de cómo dirigirse a una editorial y de cómo elegirla., el creador de la plataforma 54D, un programa intensivo de transformación física y mental que consiste en una serie de ejercicios de máxima exigencia e intensidad durante ocho semanas. Realizará entrenamiento en directo los días, 14, 15, 17 y 18 de abril a las 5 de la tarde