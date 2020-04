Nueva tanda de juegos gratuitos para PS4 y PC

'Just Cause 4', uno de los títulos que estará disponible de forma gratuita.

Elsotanoperdido.com. Para paliar los efectos que está teniendo el confinamiento de la población debido a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, varias compañías de entretenimiento ofrecen videojuegos como regalo para invitar a sus usuarios a quedarse en casa en estos momentos difíciles. Durante los próximos días, distintas empresas comenzarán a regalar títulos muy interesantes, aunque por tiempo limitado. No te pierdas nada, apunta y podrás añadir todos estos juegos a tus librerías digitales en PS4 y PC.

Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey (PS4)



Sony Interactive Entertainment ha lanzado la iniciativa "Play At Home". Con ella, ofrece de forma completamente gratuita para sus jugadores 'Uncharted: The Nathan Drake Collection', que contiene las ediciones remasterizadas para PS4 de los primeros tres capítulos de la saga de acción y aventura desarrollada por Naughty Dog, y 'Journey', también en versión remasterizada. Ambos títulos estarán disponibles de forma gratuita desde el 16 de abril a las 01:00h hasta el 6 de mayo a la misma hora. Una vez canjeados, los juegos en cuestión serán tuyos para siempre.



Just Cause 4 y Wheels of Aurelia (PC)



Tan solo necesitas crear una cuenta gratuita en Epic Games Store para descargar sin soltar un euro el éxito de acción 'Just Cause 4' y la novela visual 'Wheels of Aurelia'. Puedes acceder a ambos de forma gratuita desde el jueves 16 de abril a las 17:00h (hora española), hasta el 23 de abril. Una vez canjeados se podrán utilizar sin restricciones de tiempo o contenido de cualquier tipo. Serán tuyos en versión completa sin limitaciones.

En 'Just Cause 4', cuarta entrega de la saga de acción y aventuras, el agente secreto Rico Rodríguez llega a Solís, un enorme país ficticio ubicado en Sudamérica con más de 1024 kilómetros cuadrados de exóticos escenarios de juego sumido en el conflicto, opresión y unas condiciones climatológicas extremas, para descubrir la verdad sobre su pasado y enfrentarse a la Mano Negra.

Assassin's Creed II y Rabbids Coding!



Tienes hasta el 17 de abril para descargar gratis y quedarte para siempre 'Assassin's Creed II' en PC. La acción se engloba dentro de la iniciativa "Esta partida se gana en casa", que cada semana libera un título de Ubisoft para ordenador dentro de su plataforma Uplay.

Lanzado en 2010, la secuela fue una de los principales responsables de establecer la franquicia de asesinos entre los grandes nombres del mundo de los videojuegos. Para descargar una copia gratuita bastará con acceder a nuestra cuenta de Uplay, iniciar sesión y descargar el juego.

Si no estás registrado tampoco pasa nada, podrás crear una cuenta, algo que es gratuito. Una vez identificado es tan sencillo como añadir el juego a tu biblioteca. Apuntar que también puedes descargar de manera gratuita 'Might & Magic: Chess Royale' y 'Rabbids Coding!' El primero es un juego de combate automático para 100 jugadores en tiempo real ambientado en el universo de fantasía de Might & Magic. Por otra parte, los Rabbids quieren invadir el espacio y, cómo no, van a poner su nave patas arriba. Este juego educativo gratuito está destinado a jugadores de siete años en adelante.



