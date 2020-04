Empieza la semana con rock, el regreso de "Vis a Vis" o hablando de cine

Después de un fin de semana intenso regresa la serie "Vis a Vis", una charla sobre cine, otra de literatura y distintos planes de gastronomía, moda y ejercicio físico.





ROCK PARA EMPEZAR CON FUERZA LA SEMANA

CHARLA DE CINE EN DIRECTO CON DANIEL SÁNCHEZ ARÉVALO

"VIS A VIS" REGRESA CON FUERZA A FOX

Así comienza la nueva temporada de #VisAVisEnFOX.



VIS A VIS: EL OASIS, estreno ESTA NOCHE a las 22.00 en @foxtves pic.twitter.com/hSkxNvC3VA — FOX España TV (@foxtves) April 20, 2020

"TOMÁTE EL TÉ A LAS SIETE" CON EL MUNDO DE LA LITERATURA

RECORRIDO POR LA PINTURA GASTRONÓMICA

LA FASHION INNOVATION SUMMET LEGA A INTERNET

Y DESPUÉS PONTE EN FORMA HACIENDO YOGA

Hoy lunes tocará la banda estadounidense de rock alternativo The National . Su canal deserá la vía para disfrutar de este concierto a partir de las 23:00 horas de España.Será un buen día asimismo para disfrutar de algunas de las novedades discográficas recientes, como "", el primer disco en solitario del, lanzado bajo el pseudónimo dees el protagonista este lunes de losEl director, guionista y novelista hablará con los internautas a partir de las 19:00 horas sobre su opera prima, "", que está disponible en Flixolé.La película, que tuvo su origen en el corto, fue reconocida con tres Premios Goya: Mejor Dirección Novel, Mejor Actor de Reparto para Antonio de la Torre y Mejor Actor Revelación para Quim Gutiérrez.La '', legión de fans de la serie, lo pidió y los productores escucharon creando la tercera y la cuarta temporada de "Vis a Vis". Este lunes vuelve la ficción carcelaria a FOX para cerrar, a través de la" y un explosivo último atraco, la historia de las enemigas íntimas Maca y Zulema.El escritor Eduardoy else toman "el té de las siete" con todos los internautas que quieran disfrutar de una. Esta interesante cita con el mundo de la literatura se puede disfrutar hoy lunes, a partir de las 19:00 horas en losLay la escritora y gastrónomacontinúan con sus encuentros gastronómicos, aunque este lunes a las 19:00 horas lo haránAlcaraz hará un recorrido visual y comentado por el arte pictórico dedicado a los productos y la mesa como reflejo del poder, el paso del tiempo, la identidad, lo cotidiano, la clase social o el hedonismo. El encuentro aportará una mirada distinta a bodegones y otros géneros que nutren la opípara despensa de la historia del arte.Debido a la situación actual de Covid-19 la. En ella a las 16,05 horas el fundador de Ecoalf, Javier, hablará sobre el proyecto(UTO) y sobre cómose convirtió en la primera marca de moda española B Corp? ( con compromiso social y medioambiental).Registrándose en este link: https://fashinnovation.nyc/worldwide-talks-2020/ se podrá acceder a las charlas de manera gratuita.El centro de yogaretransmiten clases por Instagram todos los días en dos horarios diferentes a las 9:30 de la mañana y a las 20:00 horas de la tarde.