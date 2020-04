Avalancha de videojuegos gratis para disfrutar el fin de semana

Una imagen 'The Elder Scrolls Online'.

Una imagen 'The Elder Scrolls Online'.

Una semana más, continuamos en confinamiento debido a la pandemia de coronavirus, y que mejor forma de aprovechar este tiempo para ponernos al día con nuestros videojuegos favoritos, pero también para atrevernos con algunos títulos que no hemos probado hasta ahora. ¿Preparado para descubrir las ofertas semanales en las que no habrá que desembolsar ni un solo euro? Aquí tienes otra nueva oportunidad de ampliar tu biblioteca con otra entrega de "Los Juegos gratuitos de la Cuarentena".

Monopoly Plus (PC Uplay)



En Ubisoft han pensado que no estaría mal un incentivo adicional para animar a los jugadores de ordenador a quedarse en casa durante este difícil período y lo han resuelto permitiendo jugar a 'Monopoly +' de forma totalmente gratuita durante unos días, para ser más precisos, hasta las 20:00h del 27 de abril.

El juego no necesita presentación, pero esta versión vitaminada presenta una ciudad completamente diseñada en 3D que prospera en el centro del tablero durante el juego, con vecindarios que tienen una identidad marcada y características únicas. Los habitantes interactúan dinámicamente, reaccionan a las acciones del jugador y celebran sus resultados. También ofrece un modo que permite animar las partidas seleccionando entre un catálogo de reglas diferentes. Para jugar 'Monopoly +' gratis en PC tan solo tienes que dirigirte a Uplay, iniciar el cliente, descargar e iniciar el juego.

The Elder Scrolls Online - (ESO Plus PC)



'Monopoly +' no es el único juego gratuito para este fin de semana. Hasta el próximo lunes 27 de abril, 'ESO Plus', el servicio de suscripción de 'The Elder Scrolls Online', permitirá acceder a sus beneficios totalmente gratis, con un amplio abanico de ventajas como, por ejemplo, acceso total a todos los packs de juego DLCs, que incluyen nuevas zonas, misiones, mazmorras y un 10% extra de oro y experiencia.

Para activar la prueba gratuita hay que iniciar sesión en 'The Elder Scrolls Online', entrar en la Crown Store, y allí, seleccionando el panel pulsar en "Free Trial". Recordar que la suscripción incluye el acceso al DLC Harrowstorm, con el que los podrás comenzar la aventura de un año de duración.

Polyball - Red Gate (PC Steam)



Steam, la plataforma de Valve, continúa ofreciendo algún título gratuito para PC durante unos días. El primero en la lista es 'Polyball', un arcade que recuerda a 'Marble Madness', lo puedes encontrar en descarga gratuita hasta las 19:00h del 1 de mayo.

También puedes encontrar para descarga directa la aventura independiente 'Red Gate'. En este caso tienes hasta las 08:00h de la mañana del 27 de abril para añadirlos a tu biblioteca. Una vez canjeados seguirán siendo tuyos para siempre.

Cities Skylines Parklife (PC Steam)



Paradox Interactive ofrece también de forma gratuita desde Steam por período limitado 'Cities Skylines Parklife', el paquete de contenido extra del popular gestor de ciudades, siempre que poseas el juego original asociado a la misma cuenta. Todo lo que tienes que hacer es registrarte en el sitio web de Paradox y luego suscribirte al boletín seleccionando "Configuración" de la configuración dentro del perfil.

Recibirás un correo electrónico de confirmación, sigue el enlace y procede a asociar las cuentas de Paradox y Steam a través del menú de configuración. Una vez hecho esto, solo configura tu perfil de Steam como público para que la compañía pueda comprobar la existencia de una copia de 'Cities Skylines' en tu biblioteca. Un máximo de 36 horas después recibirás el paquete de contenido Parklife como un regalo. Aparecerá automáticamente en tu biblioteca.

Tienes hasta las 11:59 pm del 26 de abril para llevar a cabo el procedimiento, recuerda que la promoción solo es válida para la versión de PC de 'Cities Skylines' y, por lo tanto, los propietarios de las ediciones para consola no están ligados al procedimiento. Una vez agregado a la biblioteca, el paquete de expansión seguirá siendo tuyo para siempre, como si se hubiera comprado y, por lo tanto, puedes usarlo sin limitaciones de ningún tipo.

Crackdown - Crackdown 2 (Xbox One/Xbox 360)



Microsoft ofrece 'Crackdown' y 'Crackdown 2' de forma totalmente gratuita en la tienda Xbox. Los dos juegos de la serie se pueden descargar y añadir a tu colección sin gastar un solo céntimo de euro. Los títulos de Xbox 360 ofrecen mundos abiertos altamente destructivos y se pueden descargar sin coste desde el año pasado como iniciativa para promocionar el tercer capítulo de la franquicia, pero si por alguna razón te lo perdiste, ahora puedes remediarlo.

Ambos juegos, además de en Xbox 360, la consola original de destino, también se pueden disfrutar en Xbox One y Xbox One X gracias al programa de compatibilidad. El primero está optimizado específicamente para X, y ofrece 4K nativo. No sabemos cuánto tiempo será posible aprovecharlo, la impresión es que esta promoción está destinada a durar mucho tiempo, pero, en cualquier caso, te recomendamos que los agregues a tu colección lo antes posible.

For The King (PC Epic Games Store)



El juego gratuito de la semana en Epic Games Store no es otro que 'For The King', una combinación de estrategia, combate por turnos y elementos de exploración de mazmorras. Cada partida cuenta con mapas de procedimientos, misiones y eventos propios en modos para un jugador, cooperativo local o juego cooperativo. Puedes descargarlo hasta el 30 de abril a las 17:00h y una vez añadido a tu colección se quedará para siempre sin ningún tipo de limitación.