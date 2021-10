Semana fantástica de "la ETA"

Otegi, jaungoikoa – Sí, "la ETA", con el artículo bien marcado. Así la nombran los grandes latigadores diestros, como Federico Jímenez Losantos. "Sáchez no blanquea a la ETA porque, aunque quisiera, no podría. La autoridad moral de Sánchez es nula, y su complicidad con la banda es un signo de identidad del PSOE desde Zapatero, padre de esta ignominia. Es la ETA la que legitima a Sánchez", escribía el turolonse en El Mundo. Atentos al remate de la descarga: "Es que el PSOE es cada vez más etarra. Por eso, la palabra de Otegi es palabra de Jaungoikoa, antes Dios". Don de lenguas.

Limpieza ideológica – En el mismo diario, Jorge Bustos se apuntaba a la conmemoración con proverbial sutileza: "Se acelera el plan de blanqueamiento de los gudaris que troceaban niños, amputaban mujeres, pulverizaban guardias civiles y culminaron con éxito la limpieza ideológica de una tierra donde el pluralismo ha sido extirpado literalmente a hostias. Ahora allí se mueren de viejos, pero eso sí, todos muy vascos y con el alzheimer oportuno, no vaya a ser que a la vejez se les recuerde el medio siglo de cobardía cuando no de complicidad". Ya les digo, muy fino. Cuenten hasta mil.

El seminario – Ahí tienen los rancios mantras que nos devuelven a los días oscuros del Cocidito. A algunos, como al opinatero de Vózpuli Miquel Giménez, se les ha parado el calendario hace mucho. Verán cómo no falta ni un tópico: "La burguesía vasca tendrá algún día que explicarnos muchas cosas, así como la iglesia que tiene, lamento decirlo, demasiada responsabilidad en el fenómeno terrorista de aquellas tierras. Ahora que se ha puesto de moda pedir perdón por parte de Su Santidad el Papa, sería recomendable que lo hiciera por el papel de la iglesia en las vascongadas. No olvidemos que ETA se funda en un seminario y, a partir de aquí, vayan ustedes contando". Qué pereza, ¿no?

Vota a vox y al pp – Les libero de la tosquedad de los cardos cosechados en las huertas diestras en estos días de aniversario. Pero no me resito a dejarles, a modo de resumen y corolario, la conclusión a la que ha llegado un cátedro de lógica parda llamado Luis Ventoso que imparte lecciones en El Debate: "Si estás a favor de España y sus intereses deberás votar a PP y Vox, pues apoyar a Sánchez y a Podemos es lo que hace felices a los herederos de la banda terrorista ETA". Un genio.

Sujétame el cubata



El aurresku de ETA. Como sabrán, ya hace dos semanas el caudillo de Vox montó un festival de coros y danzas y se hizo saludar por un dantzari bailando un aurresku. No crean que fue una anécdota sino una acción de comando para arrebatar el baile a los malos. "El aurresku ya no es el baile de ETA", proclamaba a todo trapo un columnero de Libertad Digital llamado Marcel Gascón. Ojo a la tesis de la pieza: "Al elegir esta forma de darle la bienvenida, no solo reivindicaron la vasquidad –siempre puesta en duda por quienes quisieron matarle– de Santiago Abascal. También han limpiado al aurresku y a sus dantzaris de una identificación injusta que nos hacía ver este baile inocente como una danza fea y portadora de tortura, acoso, infelicidad y muerte". ¡Atiza!