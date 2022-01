Previsibles melonadas sobre la agencia de reinserción de presos del Gobierno Vasco

El Gobierno presentó ayer su Agencia para la reinserción de todos (to-dos) los presos internos en las cárceles que gestiona. Un caramelo para los tituladores de brocha gorda. "Urkullu facilitará la salida a los presos etarras a cambio de talleres de jardinería", cacarea El Mundo en un recuadro no demasiado destacado de su primera. Cabría esperar editorial y alguna columna sapoculebrera, pero no se encuentran.

ABC sobreactúa bastante más. De saque, le dedica tres cuartas partes de su primera (el otro trozo es para el atribulado festero Boris Johnson). Junto a una foto de un aurresku en el acto de presentación del programa Aukerak, este titular casi calcado al de El Mundo: "Cursos de artesanía a cambio de libertad para los presos de ETA". Cambia la jardinería por la artesanía, cada cual distorsiona como quiere.

En el vetusto diario sí encontramos crujido de dientes editorial. Media docena de párrafos trufados de los mondongos dialécticos habituales: "El Gobierno vasco encubrió ayer con una palabrería insidiosa para las víctimas del terrorismo su auténtica estrategia para comenzar de inmediato el proceso de excarcelación de presos de ETA. (€) Si atender unas horas a ancianos en residencias o practicar la alfarería, por ejemplo, se van a convertir en el asidero de los terroristas para redimir su pena y regresar a sus casas, la coartada del Gobierno vasco no podía ser más burda. Lamentablemente, toda España conoce de sobra cuáles han sido sus «actividades productivas» y sus «habilidades»: el tiro en la nuca, el coche bomba, la extorsión, el secuestro".

Aunque no se refiere a la cuestión del plan de reinserción, el columnero de La Razón Julián Cabrera tira del mismo engrudo verborreico en una loca profecía: "Tras haber sembrado el terror durante décadas, los nacionalistas vascos han conseguido, con la complaciente ayuda del PSOE, la hegemonía política y cultural en el País Vasco. Cuando la nacionalización esté plenamente realizada y se haya consumado la euskaldunización de Navarra –sin prisa pero sin pausa–, un referéndum, más o menos disimulado, pondrá negro sobre blanco la existencia de una mayoría partidaria de la secesión". Chupito.



Y Garzón, claro

En cuanto a lo demás, lo que ya se imaginan: la enésima vuelta de tuerca a lo de estos días. Según La Razón, la ruptura del gobierno PSOE-UP es cosa de horas. "La pugna electoral entre PSOE y Podemos dinamita la coalición". Dos años igual, y de momento, nada.

Les libro del editorial del periódico azulón, pero no de la moralina de su director, que sigue royendo el mismo hueso. "La coalición de los líos", encabeza Francisco Marhuenda su columna de la contra, con obligada mención al exvicepresidente desde hace nueves meses: "Sánchez sufre un calvario interminable desde que formó gobierno con el grupo de activistas demagogos y populistas encabezados por Iglesias. Estoy seguro de que duerme bien, me extrañaría lo contrario conociendo su capacidad de resistencia, pero la desaparición del errático líder de Podemos no ha traído sosiego al consejo de ministros".

El último entrecomillado por hoy lleva la reputada firma de Raúl del Pozo. Son solo dos frases en la trasera de El Mundo y se las sirvo a palo seco: "Han cambiado a Marx por San Francisco apoyando a los hermanos bueyes y a los trans. Para lograr seguidores sacan la pancarta de la España plurinacional y militan más en los medios y en las redes que en sus propios partidos". Bueyes y trans, caray con del Pozo.