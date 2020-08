"Sebastián Marco: Ahora no tocan celebraciones, hace falta más responsabilidad"

noáin/valle de elorz – Ayer no hubo chupinazo en Noáin. Ni música en las calles ni juegos para los más txikis ni celebraciones, porque no tocan. Tal y como avanzaba ayer el alcalde, Sebastián Marco (Navarra Suma), "lo que toca es responsabilidad. La situación sanitaria que estamos viviendo ahora es bastante complicada, peor de lo que se preveía hace un par de meses, y tenemos que conseguir que estos brotes y estos contagios no vayan a más. Tiempo habrá para fiestas, para celebrar. Ahora lo que interesa es que el coronavirus tenga la menor incidencia posible: lo más importante es la salud". Lo decía en un ayuntamiento "vacío", sin movimiento, en un día que seguro que muchos vecinos –igual que él– vivieron con extrañeza.

Lo que más echará en falta Marco es "el ambientico, las verbenas, la música", todo eso que generan las fiestas, que este año no van a poder ser. El Consistorio ha impulsado estos meses algunas actividades culturales complementarias aunque tal y como asume el alcalde, "las fiestas no se van a poder celebrar tampoco en otras fechas, porque no sabemos cuando mejorará la situación ni cuando terminará esto". El presupuesto con el que contaban, de 120.000 euros, habrá que invertirlo en otros asuntos más urgentes, y es que tal y como avanzaba ayer Marco un gasto que no estaba previsto ha sido "la caída de ingresos en 130.000 euros por el descenso del numero de abonados en las piscinas de verano". Es algo, decía, que está "directamente relacionado con el covid, porque hay mucha gente que dado el uso más incomodo de las instalaciones y por precaución sanitaria ha habido gente que no se ha animado. Tendremos que ir viendo día a día qué necesitan los vecinos y vecinas, atendiendo todas esas necesidades, y luego ya veremos".

Ahora, explicó el primer edil, lo importante es "ser responsable, adaptarse a la situación. Hemos podido ver en meses anteriores la gravedad del virus y lo que tenemos que hacer es evitar volver a esta situación. Tenemos que cuidarnos más, teniendo en cuenta también que con el otoño a las puertas puede incluso que la situación se complique, pero no se puede volver a las cifras y a la gravedad de las personas afectadas estos pasados meses".

Hace, por eso, un llamamiento también a los vecinos y vecinas jóvenes. "Las personas más vulnerables son las mayores y se tienen que acordar de ellos, si llevamos a cabo conductas indebidas es probable que luego las personas mayores también se vean afectadas, pero es cierto que ellas sufren unas consecuencias mucho peores. Tenemos que cuidar de nuestros mayores empezando por tomar las máximas medidas para no contagiarnos".