Dramarte, un refugio cultural durante la pandemia

La cultura se ha convertido en un salvavidas en estos momentos donde parece que el tiempo se ha parado. Dramarte, un grupo de teatro de jóvenes de Pamplona, surgió hace un par de años en la Universidad de Navarra entre alumnas y alumnos de distintas facultades. "Nos liamos la manta a la cabeza y aquello que parecía un sueño se fue haciendo realidad", explica Ana Lizarbe, una de las fundadoras del grupo y guionista. Hace un año su estreno La ruina de Creonte tuvo que ser cancelada a causa de la irrupción del coronavirus en nuestras vidas. "Queríamos sacarnos esa espina y le dimos una vuelta al proyecto", comentó Lucía Sáez, otra de las fundadoras, actriz y estudiante de Pedagogía y Educación Infantil en la UN. " Durante los meses del confinamiento empecé a escribir para tener la mente ocupada, y en ese momento surgió El refugio de Antígona", explica Ana Lizarbe. "No queríamos repetir lo mismo del curso pasado porque el elenco y las condiciones para llevar el proyecto a escena eran totalmente distintas", señaló Lucía.



Una visión distinta, con un aire feminista y "muy actual". Así definen su trabajo los miembros de Dramarte a El refugio de Antígona, protagonizada por Lucía Sáez, Irantzu Arano y Ana Lizarbe. "Siempre va haber Antígonas, Creontes e Ismenes, da igual la época", destaca Ana, "un texto se convierte en un clásico cuando su mensaje pervive en el tiempo".



Dramarte no solo es teatro, es música de la mano de Paula Sampayo, Emilio Valenzuela y Amaia Gárriz. Ellos le ponen un toque musical a las palabras de Antígona, Ismene y la Nodriza. "Al final cuando algo te gusta, lo disfrutas de verdad y el resultado siempre es bueno", exclama la vocalista Paula Sampayo.



Se estrenaron como equipo el pasado 5 de marzo en el Civivox Iturrama, durante la Quincena Universitaria de Teatro. "Fue una experiencia increíble, y estamos deseando repetir", expresa Paula Sampayo. "Fue un poco arriesgado, la música en directo, una obra bastante corta, solo duraba 40 minutos, pero el público lo disfruto muchísimo", comentó Ana Lizarbe. "Al final es una versión de un clásico, varias de las escenas son de cosecha propia, y tienes que pensar en la atención del espectador a la hora de redactar el texto porque es muy fácil desconectar":



Actualmente, para muchos grupos locales, como Dramarte, el poder subirse a un escenario en plena pandemia "es un regalo". "La cultura ha sufrido y sufrirá las consecuencias que ha traído el bicho, pero nunca debemos dejarla de lado porque la cultura nos da la vida y nos la ha devuelto cuando no podíamos salir de casa en esos primeros meses", destaca Lizarbe. Al terminar su representación en Iturrama, Paula Sampayo micrófono en mano agradeció al público y al propio Civivox la oportunidad que se está dando a este sector tan castigado. "Es un orgullo que se valore nuestro esfuerzo y trabajo", señala Sampayo.





Proyectos en mente

Parece que el recorrido de estos jóvenes no se va a quedar en el mundo clásico de Antígona. "La idea de traer mitos y textos clásicos ha este 2021 es algo que me apasiona y tengo varias propuestas en mente y espero que dentro de poco espero que se vean y disfruten en el escenario", explica Lizarbe.

Entre uno de sus próximos proyectos está la comedia Toc Toc, que se popularizó gracias a la versión cinematográfica de Vicente Villanueva, que cuenta en su reparto actores relevantes como Paco León, Rossy de Palma o Alexandra Jiménez. "La gente tiene ganas de reírse y disfrutar, con todo lo que ha pasado sonreír es más importante que nunca", exclama Irantzu Arano, una de las actrices del grupo.