Etxabakoitz, 20 veranos de actividad en el barrio de Pamplona

Cuando Xabi Urrutia llegó a Etxabakoitz como trabajador de los Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento, el movimiento vecinal del barrio estaba de capa caída: "Mi función por un lado era la intervención familiar, pero también promover el desarrollo comunitario. Contacté con lo que quedaba vivo de las dos asociaciones del barrio y nos pusimos a currar".

Entonces plantearon una experiencia piloto, algo en un periodo corto de tiempo que les permitiera sacar conclusiones "y ver si continuábamos o no". Era el año 2001 y acababan de nacer las nada cortas en el tiempo colonias de verano, impulsadas por Etxabakoitz Bizirik. "Al principio no sabía nadie qué era aquello de colonias", recuerda. Pero se implicaron los Servicios Sociales de Base, la parroquia y Secretariado Gitano, "y la respuesta fue muy buena. Si no recuerdo mal, tuvimos 31 chavales", dice.

Integrantes de las primeras colonias de verano en el barrio, en 2001. FOTO: cedidaFiesta de disfraces en las colonias de 2001. FOTO: cedida

Como aquello funcionó, pensaron que lo lógico era darle continuidad durante el curso. Ludoteca de invierno, clases de refuerzo escolar, un gazteleku... "arrancamos así, y hasta día de hoy", cuenta sobre la iniciativa comunitaria. "Etxabakoitz Bizirik, con el respaldo de la gente del barrio, organiza actividades socioeducativas para los niños y niñas, impulsadas por monitores del barrio formados en la asociación", resume el "abuelo" de los monitores.

Con los años Etxabakoitz Bizirik "comenzó a andar por si sola", siempre con "el pilar básico de potenciar la participación vecinal de los más txikis del barrio". Se multiplicó el número de pequeños en las actividades de verano, hasta superar los 70. "No son muchos en comparación con otros barrios, pero es que Etxabakoitz es el más pequeño de Iruña en cuanto a población, con el 2,5%", explica Xabi. Este verano son 60 chavales y 15 monitoras, una edición "acotada" por la pandemia. "Hemos hecho 4 grupos burbuja divididos por edades, cada grupo de 12

chavales y 3 monitoras".



Un punto de encuentro

El primer día de las colonias de 2013. FOTO: cedida

Lo que no ha cambiado son los objetivos de Etxakaboitz Bizirik: "Ser un punto de encuentro para la chavalería del barrio. Y no perder el contacto con ellos", dice en referencia a Coworkids, el programa de infancia y adolescencia del Consistorio que sustituye a los 8 equipos preventivos de los barrios, entre ellos el del Etxabakoitz.

Por primera vez no tienen apoyo municipal para sus actividades de verano. "Con todos los medios a su alcance, Coworkids ha echado la persiana en el barrio y si te he visto no me acuerdo hasta el otoño", lamenta Xabi. "La principal diferencia es que nosotros hacemos un acompañamiento de vida, estamos en sus procesos vitales. Porque tu vecina es tu referente educativa, amiga, etc... Y durante el curso Coworkids hace una oferta de consumo; dos horas de talleres de lunes a jueves y se acabó".

Urrutia destaca que "esos txikis que empezaron en las colonias de 2001 hoy tienen hijos e hijas que también vienen. Y algunas están implicadas como monitoras. La idea es crear un circuito socio-comunitario que se retroalimente. Lo que ellas han vivido de txikis lo hacen de manera solidaria con los txikis de su barrio, que son sus primos, sus hermanos y sus vecinos".

Curso de formación de monitorado en 2010 en Lekarotz. FOTO: cedida

Este curso, por ejemplo, cuentan con un grupo de premonitoras que se estrenan con 14 años. "Ya tienen que decidir en qué lado de la barrera se ponen, si como niña o asumiendo responsabilidades. Es una parte de su formación humana y personal", recalca.

Por último, las colonias de verano apuntan a "uno de los derechos básicos de la infancia, el derecho a la diversión y a pasárselo bien. Con cuatro cosas gozan y hacen cuadrilla. Niño más agua, igual a éxito", dice Urrutia. Como la manguerada de la semana pasada.

La manguerada del miércoles de la semana pasada, en el patio del colegio. FOTO: IBAN AGUINAGA

Talleres, gimkanas, juegos colaborativos y visitas a la piscina conforman las actividades de las colonias para potenciar la vida del barrio. Porque Etxabakoitz "entre otras carencias, tiene un colegio que está muerto, con 20 niños en todo el ciclo de Primaria. Los niños están escolarizados fuera y no hay cuadrillas de clase, ni de equipo o de extraescolares. Por eso somos un punto de encuentro entre los chavales del barrio. Ahora no existe otro".

Actividades de verano de las asociaciones por barrios:

Aldezar

Sus campamentos se dividen en 3 grupos por edades, con 20 plazas en cada uno. En la ludoteca de verano, con dos quincenas, cuentan con 80 plazas en total, "pero aún había una demanda mayor", explican.



Batean (Rochapea)

15 txikis y 3 monitoras en la ludoteca en castellano; 7 y 1 en la de euskera. De Primaria, 18 menores y tres monitorias, y de la ESO 19 y 2.



Bideberri (Mendillorri)

Travesía gazte, 50 plazas y 50 participantes "y gente que se quedó fuera". En la ludoteca (8 semanas) 30 plazas por semana, muchas completas, alguna vacante y 150 participantes aprox. 45 personas en la formación y grupos de monitores y premonitores.



Buztintxureando Txuri

600 plazas en la ludoteca de verano, de 2 a 11 años (150 plazas por 4 semanas de ludoteca) con 178 participantes. Actividades de ocio para adolescentes de 12 a 17 años, 90 plazas (15 por semana) con 36 participantes. Formaciones y campamento educadores comunitarios, con 45 adolescentes y jóvenes. En resumen, 735 plazas en actividades de verano, 259 participantes txikis, jóvenes y adolescentes.



Hazialdea (Ermitagaña y Mendebaldea)

Campamentos urbanos del 9 al 20 de agosto. 44 peques apuntadas (3-11 años) y 10 voluntari@s. Se trabajan hábitos de vida saludables, pertenencia al barrio y educación emocional.



Etxabakoitz Bizirik

60 menores y 15 monitoras. En septiembre tienen el campamento de convivencia con 30 menores de todas las edades, y en octubre otro campamento de reflexión y formación con otros 30 para preparar el curso siguiente.



Siñarzubi (Txantrea)

31 participantes en el Campamento de Barrio para chavales/as entre 7 y 18 años (4 días). 25 en una excursión al Baztan Aventura para mayores de 12. Unos 150 participantes, entre 4 y 14 años, en la ludoteca de verano, con lista de espera en algunos grupos (todo el mes). 12 participantes de entre 14 y 16 años en campamento en colaboración con Medicus Mundi (4 días). 30 plazas para el campamento con adolescentes entre 15 y 18 años (5 días).



Umetxea (Sanduzelai)

Participan 140 niños y adolescentes. No hay plazas, son socias y socios de Umetxea.



Yoar (Arrosadia/Milagrosa)

90 personas en total.