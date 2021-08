A la Txantrea le faltaban 167 firmas para un debate sobre la zona azul, pero Maya rechaza 4.389 por un 'defecto de forma'

A la Txantrea solo le hacían falta 167 firmas (el 1% de la población mayor de 16 años del padrón del barrio, 19.441 habitantes en total en mayo) para cumplir el requisito básico recogido en el Reglamento de Participación Ciudadana, de tal manera que el Ayuntamiento de Pamplona atendiera su petición de impulsar un proceso participativo previo a la implantación de la zona azul. Sin embargo, Navarra Suma, aludiendo a un defecto de forma, ha rechazado las 4.389 firmas que le fueron presentadas el 23 de julio pasado, lo que ha causado un gran malestar en el barrio, por lo que consideran una interpretación demasiado abusiva del Reglamento, cuando el sentir del vecindario es claro respecto a la "falta de información" del nuevo sistema de la ORA que entra en funcionamiento el próximo miércoles, día 1 de septiembre.

El 23 de julio, vía instancia, la Iniciativa Ciudadana Txantrea Auzo Ekimena presentó en el Registro municipal las 4.389 firmas recogidas solicitando del equipo de Navarra Suma "la inmediata paralización" de la puesta en marcha de la zona azul y que se procediera a "la implementación de un proceso de participación ciudadana" sobre dicho sistema, acogiéndose al Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de 2019. El 19 de agosto, desde el área de Participación se les respondió que paralizar la ORA "no es competencia de este área", y por otro lado, en lo referente "a la recogida y apoyo válido de firmas se debe cumplir el proceso establecido" en el Reglamento, se les dice, y "de acuerdo con el artículo 61" se "ha comprobado que la documentación, solicitud y firmas es incompleta", dándoles un plazo "de quince días para aportar la documentación", y "si no lo hiciera se le considerará desistida de su solicitud".

Desde la Iniciativa Txantrea Auzo Ekimena, Koldobi Osta avanzó ayer que ya "hemos recurrido" la respuesta del área, porque, a juicio de la plataforma es poco seria y denota "una falta de responsabilidad política de Navarra Suma", que utiliza este pretexto "para no escuchar la demanda y el sentir de un barrio entero". Indican así que "no se nos ha llamado para una reunión", a pesar incluso de que el Defensor del Pueblo "también les ha recomendado que hable con el barrio". Como se recordará, una resolución reciente del Defensor recomendaba al Ayuntamiento que se "desarrolle un proceso participativo, de tal modo que todos los interesados (vecinos, comerciantes, otros colectivos) puedan, previa la correspondiente y completa información, expresar con plenitud sus inquietudes (...) y ponderando todos los intereses se adopte la decisión que corresponda", una propuesta que el alcalde Enrique Maya ya anunció que no van a secundar por ser una decisión técnica.