Rochapea defiende la paellada popular en su avenida más comercial

Los comerciantes de la Rochapea no se resignan y mantienen su intención de poder realizar la tradicional comida popular en la calle más comercial del barrio, la avenida de Marcelo Celayeta, donde se ha realizado en los últimos 20 años, exceptuando los dos últimos por la pandemia.

La prohibición del Ayuntamiento de Pamplona a que la paellada se celebre en la citada avenida ha provocado malestar en el barrio, al considerar que un acto para apoyar al comercio local debe celebrarse donde están los comerciantes.

Para protestar por la decisión, la Asociación de Comercio y hostelería La Rotxa ha convocado a vecinos y comerciantes a acudir a una manifestación este viernes 24 de junio con el lema 'Queremos la paellada donde siempre'.

Comenzará a las 19.30 horas en Marcelo Celayeta 50, frente a la plaza de Margarita de Navarra, y recorrerá las calles de Joaquín Beunza, Ochagavia y Bernardino Tirapu, para volver de nuevo a la Avenida Marcelo Celayeta.

La asociación recuerda que la fiesta del comercio de la Rochapea lleva realizándose cerca de 25 años y que en el formato actual, con la paellada popular como el eje central de la fiesta, este año cumpliría 20 años.

"No entendemos que no podamos continuar con esta actividad cortando una docena de metros una calle durante unas horas y por ese motivo decidimos plasmar, en nuestro barrio, y en mismo lugar donde realizamos nuestra fiesta, una manifestación festiva para indicar que no entendemos la decisión de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Iruña" se dice en el comunicado remitido por la asociación.





Permiso para nueva ubicación



Tras conocer la prohibición de realizar la paellada en Marcelo Celayeta, los organizadores plantearon una segunda ubicación.

Este lunes, el área de Seguridad Ciudadana ha autorizado que se haga en la Plaza Margarita de Navarra este viernes.

Dada la gran cantidad de peticiones recibidas, los organizadores decidieron la semana pasada poner a la venta los tickets con un precio de 3,5 euros.

Los puntos de venta son cafetería Haizea y Ogi Berri La Casa del Rio, ambas en Bernardino Tirapu, Casa Feliciano en Avda. Marcelo Celayeta, Hornapan Yolan´s en la Plaza Roja.

Desde la asociación La Rotxa no descartan tener que subir el número de raciones hasta las 1.000 o 1.500 tras el aluvión de peticiones entre los vecinos del barrio.





Apoyo de la mayoría



Cabe recordar que en la Comisión de Presidencia celebrada el 7 de junio la mayoría progresista aprobó una declaración de apoyo a la iniciativa de los comerciantes. Navarra Suma votó en contra.

Constaba de un único punto, en el que se exige a Navarra Suma que apoye la actividad en la Rochapea "con la dotación económica habitual y conceder los permisos de uso de suelo público en la calle Marcelo Celayeta donde se ha realizado la actividad en los últimos años".