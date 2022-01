Abulé Esteban y Nieves Garnica ganan en Tudela

La San Silvestre de Tudela celebró su 40 edición el 31 d diciembre recuperando la carrera en la calle después de que se suspendiera en 2020 a causa de la pandemia. En esta ocasión, y por las medidas sanitarias, se puso un máximo de 990 participantes que corrieron en dos turnos, por un lado los que creían que podrían bajar de 5 minutos el kilómetro y, por otro, la prueba popular, donde importaba menos el tiempo y los participantes no sabían si bajarían de 5 minutos el kilómetro. Pese a las restricciones hubo una alta participación que rondó las 800 personas uniendo los dos turnos y aunque se notó un menor ambiente en la calle muchos tudelanos y tudelanas acudieron a ver la carrera.

En la prueba de mayor exigencia Abulé Esteban, del Beste Iruña, dominó con facilidad y se impuso tras realizar el recorrido con cierta dificultad porque la espesa niebla reinante humedeció mucho las calles del Casco Antiguo de la ciudad. Esteban señaló a la llegada que "es la primera vez que corro en Tudela. El año pasado corrí en Pamplona y este año, como estoy estudiando aquí me decidí a correr aquí". Para el corredor del Beste Iruña era "un circuito muy bonito, aunque es verdad que el suelo resbalaba y lo hacía difícil. Había mucho ambiente y he corrido muy cómodo. El año que viene repetiré seguro, he tenido una gran acogida". Por su parte, la tudelana Nieves Garnica se impuso en la categoría femenina, al adelantar en la segunda vuelta a la también tudelana Ainhoa Parra que no hace mucho había sido madre. "Ha sido una carrera dura y algo incómoda por lo húmedo del suelo", explicó Garnica.

Hay que destacar la alta participación de jóvenes en las dos pruebas y la escasa presencia femenina en las mismas. El recorrido pasó por Herrerias, plaza San Juan, Enseñanza, Regacho, Gayarre, Alberto Pelairea , Misericordia, Ugarte Dª Maria, plaza de los Fueros, Gaztambide, avda. Zaragoza, Verjas, Portal, Fosal, Caldereros, plaza Yehuda Ha-Levi, plaza Vieja, Roso, plaza San Jaime, Carnicerias y Herrerias.

En la clasificación de la categoría masculina quedó con los tres primeros puestos para Abule Esteban, Jordan Lázaro e Iván Muñoz, mientras que en la categoría femenina el podium estuvo ocupado por Nieves Garnica, Ainhoa Parra y Laura Saso.

En la prueba popular la categoría masculina la encabezó Osama Ihai, seguido de Unai Ramos y Guillermo Lasheras. En la categoría femenia Lucía Vicente, Paz Gil y Marcela Gaona ocuparon el podium.