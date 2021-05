Una pésima semana

Buena persona

Hace 10 años, en Fukushima, recibí la llamada de un tipo al que no conocía. Le habían contado que me había quedado tirado y estaba en dificultades: "Vamos por ti".



Era David Beriáin.



Esta profesión tiene la mala hostia de llevarse a los mejores, como David y Roberto. — David Jiménez (@DavidJimenezTW) April 27, 2021

Agrandaron la profesión

Las maras, la camorra italiana, secuestradores, los grandes traficantes de armas, las rutas del narcotráfico en Latinoamérica...



Algunos de los reportajes de @DavidBeriain, disponibles aquí. https://t.co/jlHEOREaGF — Brais Cedeira (@BraisCedeira) April 27, 2021

No soportaban la hipocresía

Ayer mataron a dos colegas de profesión. A la tristeza, se le sumo la hipocresía de esos medios que ningunean el trabajo de reporteros y reporteras que se juegan el pellejo para informar. El mejor homenaje sería apostar y valorar el trabajo de todos esos periodistas. — Unai Beroiz (@UnaiBeroiz) April 28, 2021

También a nivel de usuario

Una propina en Twitter como modelo de negocio

De todos los obituarios, mensajes y tuits que hemos leído esta semana sobre los periodistas vascos, este de David Jiménez fue el que más me impactó: "Hace 10 años, en Fukushima, recibí la llamada de un tipo al que no conocía. Le habían contado que me había quedado tirado y estaba en dificultades: 'Vamos por ti'. Era David Beriain". Rápidamente me acordé de la cita que atribuyen a: "Para ser un buen periodista es fundamental ser una buena persona". El propio Jiménez remataba su tuit: "Esta profesión tiene la mala hostia de llevarse a los mejores, como David y Roberto".Roberto Fraile y David Beriain eran periodistas que agrandan esta profesión y, por lo tanto, nos empequeñecen a los demás: su manera de buscar los temas, las fuentes y los enfoques es la buena, es la que, es la que halagamos incluso sin conocerles en persona. Esta profesión es muy jodida y el momento, el peor: no hemos estado a la altura durante la pandemia, la crisis nos afecta, los compañeros faltos de ética aumentan y las dificultades (económicas, políticas, violentas) nos golpean. Lo mejor que podemos hacer, por David y Roberto, es, como hizo en Twitter Brais Cedeira.No conocía a los protagonistas de esta columna pero estoy seguro de que no soportaban la hipocresía. Es imposible que tragasen con ella haciendo lo que hacían y de la manera que lo hacían. Por desgracia, muchos medios de los que glosaron y glosan sus hazañas, una vez muertos, están llenos de hipócritas quepero no se plantean pagarlo, que hablan de reporterismo pero no cogen las llamadas de los reporteros, que ofrecena los periodistas desplazados a las zonas calientes y les da igual que haya foto., y lo hace porque nadie da de comer.De hipocresía vamos bien servidos como periodistas, gestores o lectores: ¿cuántos de los que aplaudían las críticas a esos medios que publican semblanzas de David Beriain y Roberto Fraile y pagan mal a sus periodistas están suscritos a lade un solo periódico por lo menos? ¿Cuántos se quejan de laque aparece cuando leen una noticia? ¿Cuántos hacen trampas para leer sin "molestos" muros o pop-ups? Solo un día antes de la triste noticia, en Genbeta hablaban de la eficacia de los bloquedores de anuncios. ¿Acaso ellos no tienen módulos de publicidad? ¿Acaso no es mejor formar en que para leer o ver hay que pagar?Laes inabarcable y la necesidad de más periodistas como Roberto Fraile y David Beriain, valientes a todos los niveles, aguda. A cambio, ¿qué tenemos? Tenemos a Twitter (una red tomada por periodistas y políticos) impulsando un modelo de negocio basado en propinas o suscripciones a muy bajo precio. ¿Este es el futuro? Ahí está Twitch, lleno de comunicadores desde sus casas. Ahí ha estado todo este tiempo YouTube, lleno de "creadores" que no habían visto en su vida nada fuera del propio YouTube. Y aquí estamos los periodistas:a cambio de seguir un mes más.