Mirar hacia delante

Reflexión€

Solo hace seis años de esto.

Todo va muy rápido. ¿Demasiado?

La política se ha convertido en una trituradora. Y diría que eso no es una buena noticia. Deberíamos reflexionar también los medios sobre ello. pic.twitter.com/ED9ju80BjW — Jordi Évole (@jordievole) May 4, 2021

€Y responsabilidad

No sé qué es peor, si las sacudidas de la montaña rusa, el susto del tren de la bruja, si las mentiras de la sala de los espejos deformes o el rotor que te pone a dar vueltas y te deja en el mismo sitio. Lo que sé es que estoy hasta los mismísimos de este parque de atracciones. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) May 6, 2021

¿Qué sugiere?

¿Todo empezó en Murcia? No. Todo empezó en 2014, cuando el Ibex apostó por Albert Ribera y este, bien aconsejado, pensó que el futuro era el sorpasso al PP y dejar a Sánchez en manos de Podemos. Unos genios. Solo han servido para romper cosas mucho mejores, como UPyD. STGM. — Carlos Mtz Gorriarán (@cmgorriaran) May 4, 2021

De campañas y legislaturas

Clarividente

Empieza una nueva semana, esta vez, sin elecciones, y da la sensación de que elha vuelto a la posición de inicio pero con m. ¿Es cierto o solo nos lo parece?rescató después del 4-M una imagen del programa en el que conversó con. Seis años después, ninguno de estosestá en un parlamento. "Lase ha convertido en una. Y diría que eso no es una buena noticia. Deberíamos reflexionar también los medios sobre ello", tuiteaba Évole, y solo puedo estar de acuerdo con él.Al final, la principal característica dees la volatilidad. Ni siquiera es "líquida", como afirmaban los que iban de conocedores del movimiento: es volátil. Las ideas, los votos, los líderes, van y vienen,tuiteaba otra metáfora: "Estoy hasta los mismísimos de este parque de atracciones", y también estoy de acuerdo con él, pero no puede hacer como si esta feria hubiese sido creada por extraterrestres que pasaban por aquí. Los hoy hagiografiados tambiénen cómo ha calado el vaivén, el desgaste y lao a un lado.No sigo aen Twitter porque creo que en esta red social aporta lo mismo que aportaba en política, pero cuando vi su tuit en mi timeline porque alguien lo había retuiteado me detuve en seco: "Todo empezó en 2014,(€). Unos genios. Solo han servido para romper cosas mucho mejores, como UPyD". ¿Qué sugiere el exdiputado? ¿Acaso que el Ibex apostaba antes por otro partido? ¿El suyo? ¿Por qué perdieron el favor del capital? ¿Y podemos colegir que el descenso de Ciudadanos y elen el mismo momento tiene que ver con otro cambio de apuesta?Puedes tomarte la política de dos maneras: las eo la legislatura te lleva a las elecciones. Es como los bueyes y el carro: lo que pongas delante tiene mucho que ver con cómo harás el camino. Ya han pasado varias jornadas desde ely empezamos a ver noticias sobre las: Redondo, que parece un estratega de los de El Ala Oeste (la serie), está siendo responsabilizado no solo de la, sino de la pérdida de identidad del partido, de la posible confusión entre medios y fines, y de haber convertidoa cambio de la nada.Termino la columna con un link que llevo guardando desde la semana pasada, con estas brillantes reflexiones deen InfoLibre: "Nunca llegaría yo a tanta imaginación como paracomo Isabel Díaz Ayuso", "el problema de lases el", "a la ultraderecha, como a cualquier pensamiento antidemocrático, no hay ni que contestarle, ni que entrarle en el juego", "entre alguien que utilice frases hechas e inventario de ideas y un pensador, siempre pierde el pensador", "la sociedad que estamos creando me produce, como mínimo, temor".