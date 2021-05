De Francino a Díaz Ayuso

No son solo los del botellón

El futuro

Las vacunas, única opción

¿Por qué?

"Ayuso, ven a Catalunya"

Los seis minutos y medio deen su regreso a la SER después de pasar el coronavirus han volado por Twitter. Si falta alguien por ver su intervención que la busque en Google porque. Y no pocos de quienes ya la han escuchado tendrían que volver a hacerlo porque estoy seguro de que el periodista no se dirigía solo a los protagonistas de quedadas multitudinarias, rociadas de alcohol y sin mascarillas: el coronavirus también se propaga en esasentre amigos y familiares de todas las edades. La cepa más virulenta es la relajación ante el virus.va unos mesesy sus consecuencias: hace solo unas jornadas, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte no contabilizaron muertes por coronavirus en 24 horas: los 4 decesos de Gales fueron todos los del estado. Con esos datos, Johnsonnotoriamente en poco más de un mes, pero, de momento, suesque la que firman gobierno y justicia españoles: a partir del 17 de mayo solo podrán juntarse seis personas y dos unidades convivenciales, y los pubs abrirán sus interiores pero con muchas restricciones en un país casi sin muertos.no se ha convertido en ladel gobierno español para contener los contagios, sino en la única: el lío normativo y judicial al que invita a las comunidades autónomas yen nada a que estemos cada vez mejor sanitaria, social y mentalmente. Más bien, al contrario. Así que más vale que todo siga yendo como, de momento, va: récord tras récord yen muy altos porcentajes de dosis administradas. La CAV, por cierto, está entre las primeras, para desgracia de los "siempremalistas", como los llamaba Javier Vizcaíno.¿Por qué las comunidades autónomaso solicitar? Básicamente porque, que es justo lo que menos necesitamos en plena pandemia y al inicio de una recuperación económica. Sánchez ha decidido que él ni prohíbe ni se desgasta, y que se apañen otros con sus medidas y las consecuencias. Básicamente, después de los vaivenes, el presidente español ha hechoporque le toca asumir un estado de alarma seguro y homogéneo, en vez de abrir los que pueden tumbar las instancias judiciales.Siy su equipo de asesores del PSOE se vieron con tanta fuerza como parajunto a Ciudadanos en varias autonomías y en plena pandemia para desgastar a la vez a Podemos y PP, tendrían que haberla tenido también para aguantar el tirón de su, culminado en el golpe sobre la mesa de. Pero Sánchez ha acabado más tocado de lo que debería y la dese ha convertido, gracias al PSOE, en la Juana de Arco de unaque ahora todos quieren para sí: "El ocio nocturno estalla contra el Govern: '¡Ayuso, ven a Cataluña!'", publican en El Imparcial.