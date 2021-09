Si te lo tienen que volver a explicar no pasa nada

No, esto no va así

Y esto otro no puede ser

"Macarrena" Olona

Lo que está haciendo Vox con los periodistas y, en concreto, aquí Macarena Olona es insoportable. Todo mi apoyo a @Cristina_Perwez que además de una excelente periodista es una buenísima persona. pic.twitter.com/V3ir7Se9cg — Marta Monforte (@MartaMonforteJ) September 21, 2021

Pero Echenique tampoco puede hacerlo

? Echenique insulta al periodista de @edatvoficial @JosuBarcenas por preguntarle por el "Pollo Carvajal".



?? Sus ruedas de prensa eran plácidas hasta nuestra llegada al Congreso, pero ahora se tiene que enfrentar a las preguntas que nunca le hacían. Y le escuece. pic.twitter.com/F6pkqUuqmM — Estado de Alarma TV (@EstadoDAlarmaTV) September 21, 2021

Esto sí va así

Enestán completamente equivocados. Y no pasa nada: todos tenemos que perder el miedo al error, al fallo, a no hacerlo bien a la primera. Lo único malo de equivocarte es el riesgo de empeñarte en seguir haciéndolo, como sucede a los de Podemos: Ione Belarra sigue aferrada acomo si fuera otro partido de la oposición (y no lo es, por eso también es ministra). "Ahora mismo el acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE está lejos", dice Belarra y recoge Público. Si lo que dice es cierto no puede reconocerlo:, pero saldrá con un proyecto único.Lo que no es justificable ni por ignorancia es el comportamiento de, el diputado de Vox que hay, antes, "chillona gallega" a otra del PP, que espetó "¿esto es lo mejor que han encontrado?" sobre el ministro español de la Presidencia, Félix Bolaños, y que soltó que la ministra Calvo sonaba "al consultorio de la señora Francis". Este sinvergüenza, además de miembro de un partido de extrema derecha, es "catedrático de Derecho y juez en excedencia" (Nius Diario), y eny se las aplauden.Es evidente queapuesta por subir el tono: descarados como Sánchez le resultan útiles, en redes, su jefe de comunicación, Juan E. Pflüger, es capaz de tuitear la mayor barbaridad, yno ha tenido problema encon la periodista parlamentariaen un tono tan macarra, tan chulesco y tan fascista, que más que acojonar da risa. Insisto en que no ha tenido problema en hacerlo: al contrario, está encantada con suporque ella misma la ha tuiteado (¡ay, Twitter!). Que nadie se confunda: no les incomoda la prensa, es que la utilizan para su populismo.es solo un canal en YouTube, sus emisiones son vergonzantes y exageradas, y sus colaboradores saben que solo tienen una oportunidad: la de agitar los árboles que. Es su opción y nuestra decisión es que no nos gusta. Coincido en eso plenamente con Pablo Echenique. Pero ni él ni contra ellos puede el de Podemos expresar un desprecio como el que lanzó a, que está en la sala de prensa del Congreso para hacer campaña por su medio, y que en un tiempo se dará cuenta del ridículo al que se está prestando. Pero de momento también él tiene derecho a preguntar.Me parece estupendo quese incorpore a la "realpolitik" y que desde la presidencia del Govern tienda puentes, con toda la escenificación y prudencia necesarias, hacia el gobierno español. Pero ese avance lógico lo aplaudiremos sin perder de vista cómo empujó adurante el Procés, cómo voló los puentes antes Rufián con sus monedas de plata, o cómo escondió sus intenciones hasta ganar las elecciones, sumándose incluso a reprochables blanqueos para exhibir u: "ERC garantiza a Sánchez la estabilidad en la Moncloa y el PSC la permanencia de Aragonés en la Generalitat" (República.com).